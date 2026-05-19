La Llei 9/2025 canvia les regles del transport: així afectarà la manera com ens movem cada dia
Un nou model vol posar fi als desplaçaments desiguals, reduir emissions i obligar administracions i empreses a repensar la mobilitat
Fins ara, parlar de mobilitat a Espanya era parlar també de desigualtats. No tothom tenia el mateix accés al transport públic, ni les mateixes facilitats per arribar a la feina, al metge, a l’escola o a espais d’oci. A moltes zones, especialment fora de les grans ciutats, moure’s sense cotxe podia convertir-se en un problema diari. A això s’hi sumaven altres reptes: emissions contaminants, dependència del vehicle privat, manca de coordinació entre administracions, rutes poc eficients i un sistema de transport que no sempre tenia en compte la seguretat, la igualtat o la sostenibilitat.
Ara, la nova Llei de Mobilitat Sostenible vol canviar aquest escenari. La norma, impulsada pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, ja marca el futur del transport a Espanya i posa el focus en tres grans eixos: la sostenibilitat, la digitalització i l’accés equitatiu a la mobilitat.
Durant la seva presentació, Sara Hernández Olmo, secretària general de Mobilitat Sostenible, va definir la Llei 9/2025 com una norma “àmplia i prou ambiciosa” i va destacar que, per primera vegada, eleva a rang legal la neutralitat climàtica dins del sector del transport.
La mobilitat deixa de ser un servei i passa a ser un dret
Una de les principals novetats de la llei és que reconeix la mobilitat com un dret col·lectiu i essencial de la ciutadania. Això significa que les administracions públiques hauran de garantir que totes les persones puguin desplaçar-se en igualtat de condicions per accedir a serveis bàsics com la feina, la sanitat, l’educació o l’oci.
Aquest accés haurà de fer-se mitjançant un transport segur, assequible i respectuós amb el medi ambient. Per tant, la nova normativa no només busca millorar els desplaçaments, sinó també reduir les barreres que durant anys han afectat moltes persones per raons de territori, renda, edat, gènere o disponibilitat de vehicle privat.
Menys emissions, més transport públic i una xarxa més segura
La Llei de Mobilitat Sostenible aposta per reduir les emissions i millorar la qualitat de l’aire. Per aconseguir-ho, situa al centre el transport públic, la mobilitat compartida i l’electrificació progressiva del parc mòbil.
La norma també incorpora la perspectiva de gènere i la igualtat de tracte en el disseny de les xarxes de transport. Això afectarà aspectes com els horaris, la il·luminació, les parades, els recorreguts o els sistemes de seguretat, amb l’objectiu que els desplaçaments siguin més segurs i accessibles per a tothom.
Un altre punt destacat és la reorganització de les rutes d’autobús de llarga distància. La llei també protegeix el finançament estatal del transport públic mitjançant un nou fons específic, una mesura pensada per donar estabilitat econòmica al sistema.
Adeu a alguns vols curts i retorn dels trens nocturns
Entre les mesures més cridaneres hi ha la limitació dels vols nacionals que puguin substituir-se per trajectes ferroviaris inferiors a dues hores i mitja. La intenció és reduir l’impacte ambiental dels desplaçaments curts en avió quan existeixi una alternativa en tren raonable.
La llei també impulsa la recuperació dels trens nocturns, una opció que havia anat perdent pes, però que ara torna a guanyar protagonisme dins d’un model de mobilitat més sostenible.
Les empreses també hauran de moure fitxa
La nova normativa també afectarà directament la mobilitat laboral. Les empreses públiques i privades amb més de 200 treballadors o amb 100 treballadors per torn hauran de disposar de plans de mobilitat sostenible en un termini màxim de dos anys.
Aquests plans hauran de fomentar mesures com el teletreball, l’ús del transport públic, el cotxe compartit i altres accions relacionades amb la seguretat viària i la prevenció d’accidents laborals durant els desplaçaments.
Això pot canviar la manera com milers de persones van cada dia a la feina, especialment en grans centres laborals, polígons industrials o empreses amb molts treballadors per torn.
Un sistema més coordinat i digitalitzat
La Llei 9/2025 també crea el Sistema Nacional de Mobilitat Sostenible, un nou marc de coordinació entre administracions públiques. L’objectiu és evitar que cada territori funcioni de manera aïllada i avançar cap a una planificació més coherent del transport a tot l’Estat.
Dins d’aquest sistema destaca l’Espai de Dades Integrat de Mobilitat, conegut com a EDIM, una eina digital que permetrà compartir informació i avaluar l’impacte de les polítiques de transport arreu del país.
Amb aquesta nova llei, Espanya vol passar d’un model de mobilitat fragmentat, contaminant i desigual a un sistema més sostenible, segur, digital i centrat en les persones. El gran repte, però, serà convertir els objectius de la norma en canvis reals en el dia a dia dels ciutadans.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera