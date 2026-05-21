PLA ESPANYA AUTO 2030
Espanya busca convertir-se, en tres anys, en el primer fabricant de cotxes d’Europa
El Govern, la Generalitat, la patronal dels fabricants, dels proveïdors i Seat escenifiquen a Barcelona l’impuls del pla industrial i comercial per convertir Espanya en l’epicentre del cotxe elèctric assequible i connectat.
Xavier Pérez
El treball sobre la cadena de valor, la inversió en tecnologia i l’impuls industrial són els eixos sobre els quals es vertebra el futur el sector de l’automoció a Espanya, en un moment en què el mercat europeu ha fet ‘click’ amb referència a l’adopció del vehicle elèctric. Així es desprèn de la primera etapa del ‘tour’ que el president d’Anfac (la patronal dels fabricants), Josep Maria Recasens, ha iniciat per les comunitats autònomes per exposar el Pla Espanya Auto 2030. Demà ‘actua’ a Navarra.
Barcelona ha sigut el punt de partida en un esdeveniment organitzat pel Clúster d’Automoció a Casa Cupra Raval, que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, el secretari d’Estat d’Indústria, Jordi García Brustenga, el CEO de Seat S.A., Markus Haupt, elpresident de Sernauto (i Ficosa), Javier Pujol i el Conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, entre d’altres, confirmant la sinergia entre institucions, fabricants i proveïdors per tirar endavant aquest «pla de país».
El recolzament de tots es revela clau, segons el secretari d’Estat, perquè el sector avanci. «S’està treballant en molts fronts, podríem dir que estem en construcció per convertir-nos en el primer fabricant de cotxes d’Europa en tres anys», va afirmar García Brustenga.
Pla holístic en integral
Tal com apuntava avui en una entrevista exclusiva a EL PERIÓDICO, Josep Maria Recasens ha posat èmfasi a explicar les claus que suposa el seu full de ruta del pla sectorial. «Un pla que és agnòstic, holístic, integral, allunyat de posicions polítiques, perquè és industrial, social, laboral i tecnològic», ha assenyalat el president d’Anfac (i de Renault Espanya). «Continuem en un context d’incertesa global, amb més reptes que mai, i tots ells de forma simultània, en què és molt difícil predir quin serà el futur. Però crec que en el món de la transformació de la mobilitat, prenent com a barco insígnia el vehicle elèctric, s’ha fet ‘click’ a la major part de països d’Europa», admet Recasens.
«Aquest és un pla inclusiu amb els territoris. I Espanya està preparada», afirma el també responsable d’estratègia mundial de Renault Group. «El sector està acostumat a la competitivitat però mai havia assumit un repte amb tants fronts simultanis alhora. La tecnologia i la reglamentació marquen el camí, perquè el vehicle elèctric no és una carrera a l’esprint, sinó que és una marató. El mimetisme juga un paper clau, i amb el canvi de xip en el consumidor es va cap a un escenari en què si mantenim el ritme d’inversió tecnològic podrem fer grans coses, tots junts», explica Recasens. «És molt important invertir en xapa i plàstic, sí, però més important és invertir en intangible, innovació, talent, per marcar la diferència. I aquí es fa. La inversió en intangibles i integració tecnològica del teixit multiplicarà per cinc el retorn a l’economia catalana durant la pròxima dècada», ha explicat posant en valor el paper de Catalunya.
El valor de Catalunya
L’afirmació del president d’Anfac encaixa amb l’impuls que vol donar al vehicle elèctric i connectat el Govern de la Generalitat. El president Salvador Illa ha volgut emfatitzar l’esforç d’empreses i institucions. «Quan emprenem un canvi accelerat una actitud massa fàcil és tancar-se i queixar-se. És un error. Crec que cal explicar les coses com són i veure les oportunitats davant qualsevol repte com el que viu l’automobil i la mobilitat. I això fem, apostar pel futur. El canvi no és una moda, és una realitat des del punt de vista mediambiental, i en els últims dies s’ha posat de manifest que tampoc podem estar depenent dels combustibles fòssils (amb referència a la guerra de l’Iran)», ha explicat el president Illa que ha afegit que «el cotxe elèctric es recolza en dues palanques, el preu assequible i els punts de recàrrega. S’està avançant en tots dos. Així que té tot el meu recolzament. Animo els catalans que continuïn comprant cotxes elèctrics i que si, a més estan fets aquí, molt millor».
La clau d’aquesta idea cal buscar-la en el desenvolupament dels diversos plans inciats en l’àmbit publicoprivat. una cosa que «ha posat Espanya d’exemple a nivell europeu, una mostra de l’impacte d’aquest treball conjunt. S’estan acabant de resoldre els últims Pertes -amb el d’incentius per a bateries– dotat amb dos mil milions d’euros i abans de l’estiu estarà operatiu el sistema per sol·licitar les ajudes del Pla Auto + que ja ens està permetent passar del 10% al 20% en vendes de vehicles electrificats», valora en positiu el secretari d’Indústria.
Aquesta tasca s’amplifica amb la «inversió de cinc grans grups automobilístics tradicionals que han reconvertit els seus models cap al vehicle elèctric i que ens han portat a ser el segon productor europeu, i això amplificat amb l’arribada de noves marques amb almenys cinc fabricants xinesos que han invertit en diferents parts d’Espanya en producció de vehicles, components i bateries. I a tot això hem de sumar que s’ha ajudat a la restauració de dues marques històriques espanyoles com Ebro i Santana. Amb això vull dir que l’increment cap al vehicle elèctric i connectat és exponencial», ha explicat García Brustenga, que ha afegit que «les inversions xineses a Espanya amb grups com Chery, Leapmotor i BAIC seran un cas d’estudi en els cursos d’Esade».
El Raval obre el camí
«La feina de tots és essencial per accelerar el canvi en el sector», explicava Markus Haupt, amfitrió de l’esdeveniment a casa ‘seva’. El màxim responsable de Seat i Cupra ha posat de manifest que amb plans com l’Espanya Auto 2030 s’aconsegueixen grans resultats com és elCupra Raval, el primer elèctric de la marca fet a Espanya, que demostra que no només produïm aquí sinó que ens ha de servir per liderar el projecte del vehicle elèctric assequible a Europa».
Haupt manté la importància del treball de Seat i Cupra en la democratització del cotxe elèctric. «Som en un escenari en el qual posem de manifest l’esforç compartit, una faceta en la qual el Cupra Raval és un veritable actor de canvi en el sector de l’automòbil, un model que ens impulsarà cap a un futur en què el cotxe elèctric serà la solució», ha assenyalat el CEO de Seat S.A. I és que com afirma Josep Maria Recasens, «el futur de la mobilitat serà elèctric, o no serà».
