Gala Neomotor
La quarta edició de la Gala Neomotor premia el Kia EV3 com a Cotxe de l’Any
El SUV elèctric coreà es va imposar en una final ajustada a l’Ebro S400 i al Dacia Bigster n També van ser reconeguts Ayvens, Dacia CareMakers, Ficosa, Ebro, Renault, BYD, Redexis, BMW, Electra i Markus Haupt
Edgar Vivó
La quarta edició de la Gala Neomotor de Prensa Ibérica va tornar a reunir els principals protagonistes del sector de l’automoció, la tecnologia i la mobilitat en un esdeveniment en què es va lliurar el Premi Cotxe de l’Any dels Lectors de 2026 al Kia EV3.
La cita, celebrada a l’Hotel Mandarin Oriental Ritz, va servir per reconèixer la feina d’empreses, projectes i personalitats destacades d’una indústria que travessa un moment especialment decisiu. L’electrificació, la innovació tecnològica, la sostenibilitat, les noves formes de mobilitat i la transformació industrial van ser els eixos vertebradors de la gala.
Amb el suport de Moeve, Banco Santander, Mapfre, Michelin i Tera Batteries, Prensa Ibérica va reforçar en aquest esdeveniment el seu compromís amb el sector de l’automòbil i amb una informació especialitzada que arriba als lectors a través de Neomotor, les seves capçaleres i el seu suplement setmanal.
Moll reivindica el paper industrial de l'automòbil
El president de Prensa Ibérica, Javier Moll, va ser l’encarregat d’obrir l’acte i va destacar que «la Gala Neomotor torna a reunir els protagonistes del sector de l’automoció per reconèixer el valor i la dedicació de tots aquells que fan possible que l’automòbil continuï sent un dels grans actors industrials».
Moll va remarcar que «l’automoció és una activitat que no només genera riquesa i ocupació, sinó que situa Espanya en una posició clau dins d’una indústria global en plena transformació». En aquest sentit, va advertir que «Europa s’ha quedat endarrerida en un mercat de creixement lent, colpejat per les guerres i condicionat per normatives massa estrictes», alhora que va assenyalar que «la Xina s’ha convertit en el gran soci estratègic de la mobilitat, i molts fabricants europeus avancen cap a acords amb companyies xineses per dissenyar el futur».
El president de Prensa Ibérica també va defensar una visió més realista de la transició tecnològica: «No es pot emprendre una transformació tecnològica d’aquesta magnitud sense tenir en compte el múscul industrial ni les necessitats reals del mercat». Segons la seva opinió, «el vehicle elèctric és el futur, però aquest futur no es construirà a la mateixa velocitat a tots els països ni per a tots els fabricants». Per això, va afegir que «el debat ja no és només elèctric o combustió; la clau és ara l’adaptació tecnològica».
Moll va concloure la seva intervenció recordant que «l’automòbil s’ha convertit en un punt de trobada on convergeixen tecnologia, digitalització, sostenibilitat i geopolítica» i va subratllar que «Prensa Ibérica renova el seu compromís amb aquesta indústria i reafirma la seva aposta per Neomotor com a projecte editorial especialitzat en automoció».
Premi a la Millor Empresa de Mobilitat: Ayvens
La gala va començar amb el Premi a la Millor Empresa de Mobilitat, que va ser per a Ayvens Espanya. La companyia va ser reconeguda pel seu paper actiu en la transformació del sector cap a un model més eficient, flexible i centrat en el client. Francisco Rubio Carmona, responsable de Desenvolupament de Negoci en Noves Energies de Moeve, va lliurar el guardó a Clara Santos, directora general d’Ayvens Espanya.
“Estem molt il·lusionats de rebre aquest premi, especialment perquè Prensa Ibérica ens ha acompanyat durant molts anys en aquest procés de transformació”, va destacar Santos, que va voler dedicar el reconeixement “a l’equip d’Ayvens, als nostres clients i a tots els partners que fan possible que continuem innovant i sent un referent en mobilitat a Espanya”.
Premi Projecte Solidari: Dacia CareMakers
El Premi Projecte Solidari va ser per a Dacia CareMakers, el primer projecte de mobilitat inclusiva i solidària a Espanya de la marca. La iniciativa busca ajudar persones vulnerables a accedir al mercat laboral a través de la mobilitat. Ainhoa Moll, adjunta a presidència i directora editorial de Prensa Ibérica, va lliurar el premi a Laurent Sengenes, director general de Dacia Espanya.
“Aquest premi és molt important per a Dacia perquè parla d’una realitat que afecta milions de persones en risc d’exclusió a Espanya”, va afirmar Sengenes. El responsable de la marca va explicar que amb CareMakers volen “proposar solucions de mobilitat a persones que tenen una oferta de feina, però no hi poden accedir perquè no tenen cotxe”.
Premi Desenvolupament Tecnològic: Ficosa
Ficosa va rebre el Premi Desenvolupament Tecnològic pel seu sistema In Cabin Monitoring, una plataforma que combina radar i càmeres de visió per detectar presència de vida i classificar els ocupants del vehicle. La tecnologia, desenvolupada al centre d’innovació i fabricació de Ficosa a Viladecavalls, suposa un avenç en seguretat i prevenció. Albert Sáez, director general de Continguts de Prensa Ibérica, va lliurar el reconeixement a Ignasi Castelló, director global de Compres i director de Sostenibilitat de Ficosa.
Castelló va agrair un premi que, segons va assenyalar, “ens impulsa a continuar desenvolupant solucions innovadores que permetin vehicles més segurs, més eficients, més còmodes i més sostenibles”. A més, va voler estendre el reconeixement “al talent de les persones i dels proveïdors que treballen amb Ficosa per innovar i millorar la seguretat”.
Premi Xarxa de Concessionaris: Ebro
El Premi Xarxa de Concessionaris va ser per a Ebro, marca que ha estat reconeguda per construir en temps rècord una xarxa àmplia, operativa i orientada al client des del seu rellançament. Carlos Arroyo Anta, director de Negoci Auto de Santander Consumer Bank, va lliurar el premi a Jorge Susaeta, director general adjunt d’Ebro Motors.
“Aquest premi ens fa molta il·lusió perquè Ebro té una vida molt curta, amb prou feines un any i mig de matriculacions a la DGT, i reconeix una xarxa de concessionaris que ha estat clau des de l’inici”, va explicar Susaeta. El directiu també va recordar que “aquest projecte va néixer donant suport a la reindustrialització del país i a la generació de valor des d’Espanya”.
Premi Implantació Industrial: Renault
Renault va rebre el Premi Implantació Industrial pels seus 75 anys de presència industrial a Espanya. Des del naixement de Fasa Renault a Valladolid, la companyia ha produït més de 30 models a les seves plantes espanyoles i s’ha consolidat com un dels grans referents industrials del país. Xavier Pérez, director de Motor de Prensa Ibérica, va lliurar el guardó a José Martín Vega, director del Pol Industrial Mediterrani de Renault Group.
“És un honor rebre aquest premi a la implantació industrial precisament l’any en què Renault compleix 75 anys d’activitat industrial a Espanya”, va afirmar Martín Vega. El directiu va recordar que “des de 1951 hem fabricat més de 19 milions de vehicles i més de 30 models, i avui Espanya és el hub mundial d’hibridació de Renault”.
Premi Millor Solució Tecnològica: BYD
El Premi Millor Solució Tecnològica va ser per a BYD, per la seva tecnologia Dual Mode DM-i, una proposta híbrida endollable que prioritza l’ús del motor elèctric per millorar l’eficiència i el confort de conducció. Luis Caballero, director del negoci d’automòbils i aliances de Mapfre Espanya, va lliurar el reconeixement a Alberto de Aza, country manager a Espanya de BYD.
De Aza va recordar que “BYD va presentar el 2008 la seva tecnologia híbrida endollable i des d’aleshores més de vuit milions de clients han triat aquesta solució”. A més, va destacar que “gràcies als nostres clients, concessionaris i equip, BYD és avui la marca que més híbrids endollables comercialitza a Espanya”.
Homenatge a Pepe Barba
La gala també va tenir un moment especialment emotiu amb l’homenatge a Pepe Barba, històric periodista del motor de La Opinión de Murcia i un dels grans referents de la informació especialitzada dins de Prensa Ibérica. Javier Moll, president de Prensa Ibérica, va lliurar un record a la seva família en nom del grup.
Premi Desenvolupament Sostenible: Redexis
El Premi Desenvolupament Sostenible va ser per a Redexis, per la seva aposta pel biometà com una solució real per avançar en la descarbonització de la mobilitat, especialment en aquells sectors on l’electrificació presenta més reptes. David Santiago, CEO de Tera Batteries, va lliurar el guardó a Javier Migoya Peláez, director d’Expansió de Redexis.
“La mobilitat sostenible és un fet perquè ja està passant, és una obligació perquè no hi ha cap altre camí i també és un repte immens”, va assenyalar Migoya. En la seva intervenció, va defensar que “l’electrificació serà el camí principal, però no l’única solució; el biometà respon a les necessitats dels vehicles pesants i de llarga distància”.
Premi Millor Proposta d’Innovació: BMW
BMW va rebre el Premi Millor Proposta d’Innovació per la nova tecnologia eDrive de sisena generació, estrenada en el nou BMW iX3. Aquesta arquitectura de 800 volts i les seves noves cel·les cilíndriques busquen millorar l’eficiència, el rendiment, el pes i l’autonomia dels futurs elèctrics de la marca. Mónica Rius, directora de Comunicació de Michelin Espanya, va lliurar el premi a Borja Hormigos, cap de Premsa de BMW Group a Espanya.
“Ens fa molta il·lusió recollir aquest premi en nom del Grup BMW”, va afirmar Hormigos. Manuel Terroba, president executiu de BMW Group Espanya i Portugal, va agrair el guardó a través d’un vídeo en què va assenyalar que “per a BMW, la innovació no és només un valor; és una manera de treballar i un pilar bàsic en aquests temps de transformació de la mobilitat i de la indústria”. També va destacar que “la innovació reflectida en les nostres noves bateries respon a les necessitats actuals dels clients, amb més capacitat de recàrrega, més autonomia i més velocitat”.
Després del lliurament, Mónica Rius va posar en valor el paper de Michelin en l’avenç tecnològic del sector. “A Michelin, la innovació forma part del nostre ADN des de fa més de 100 anys”, va afirmar. Per a la companyia, va afegir, “innovar significa avançar amb propòsit, combinar tecnologia, coneixement i col·laboració per respondre als grans reptes de la mobilitat i de la indústria”.
Premi Millor Experiència d’Usuari: Electra
El Premi Millor Experiència d’Usuari va ser per a Electra, pel seu concepte d’electrolineres i per una proposta de recàrrega que busca fer més clar, còmode i segur l’ús del vehicle elèctric. Vicente Montoro, gerent de motor de Prensa Ibérica, va lliurar el reconeixement a Bastien Verot, CEO d’Electra a Espanya.
“L’experiència d’usuari és clau en el sector i molts dels frens de la mobilitat elèctrica es resolen amb una recàrrega ràpida, senzilla i a bon preu”, va afirmar Verot. El responsable d’Electra a Espanya també va assenyalar que la companyia vol “convertir-se també en líder del mercat espanyol, com ja ho és en altres països europeus en el desenvolupament d’electrolineres”.
Premi Persona Rellevant del Motor: Markus Haupt
Markus Haupt, CEO de Seat i Cupra, va ser reconegut com a Persona Rellevant del Motor. Prensa Ibérica va distingir la seva trajectòria, la seva experiència internacional dins del Grup Volkswagen i el seu paper en l’electrificació de Seat i Cupra, amb especial rellevància en el projecte de la família de cotxes elèctrics urbans i el futur Cupra Raval. Javier Moll, president de Prensa Ibérica, va ser l’encarregat de lliurar-li el guardó.
“Aquest premi m’enorgulleix especialment perquè és el primer reconeixement que rebo a títol personal, tot i que no seria possible sense les 14.000 persones que treballen a Seat i Cupra”, va destacar Haupt. El directiu també va remarcar que “el llançament del Cupra Raval forma part d’un projecte que no només confirma el suport del Grup Volkswagen a Espanya, sinó que situa el país a l’avantguarda de l’electromobilitat a Europa”.
Premi Cotxe de l’Any dels Lectors: Kia EV3
L’últim reconeixement va ser el Premi Cotxe de l’Any dels Lectors. El Kia EV3 va rebre oficialment aquest guardó de Prensa Ibérica en la seva vint-i-quatrena edició. El SUV elèctric coreà es va imposar en una final molt ajustada a l’Ebro S400 i al Dacia Bigster, confirmant l’interès dels lectors per propostes ben equilibrades i connectades amb les necessitats reals dels conductors.
“Ens fa moltíssima il·lusió rebre aquest premi perquè dins del títol hi ha la paraula lectors, i això significa que l’han valorat els usuaris”, va afirmar Herrera. El president de Kia Iberia va destacar que “el Kia EV3 és una oferta pragmàtica, amb més de 600 quilòmetres d’autonomia, bon espai interior, maleter i un preu assequible per a una família espanyola”. A més, va recordar que “l’EV3 s’ha convertit no només en un cotxe molt premiat, sinó també en un èxit de vendes”.
Jaime Peris clausura la gala
Jaime Peris, comissionat especial per a la Reindustrialització del Ministeri d’Indústria i Turisme, va ser l’encarregat de clausurar la gala. Peris va destacar que “aquesta gala s’ha consolidat com un espai de referència per reconèixer el talent, la innovació i el compromís d’un dels sectors estratègics més rellevants del nostre país”.
Durant la seva intervenció, va subratllar que “l’automoció no és només mobilitat: és indústria, ocupació, innovació i competitivitat” i va defensar que “Espanya no aspira simplement a adaptar-se als canvis; Espanya vol ser protagonista”. En aquesta línia, va remarcar que “l’objectiu no és simplement produir més vehicles, sinó generar més valor industrial, més tecnologia, més ocupació qualificada i més capacitat estratègica per a Espanya i Europa”.
El comissionat especial per a la Reindustrialització va tancar el seu discurs amb una idea central: “Defensar l’automoció espanyola és defensar l’ocupació, la competitivitat i el futur”.
La quarta Gala Neomotor de Prensa Ibérica va tancar així una nova edició amb el Kia EV3 com a gran protagonista i amb el reconeixement a un ampli grup d’empreses, projectes i professionals que reflecteixen la transformació que viu l’automòbil a Espanya.
