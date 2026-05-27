El botó secret del teu cotxe: com estalviar gasolina amb la recirculació
Descobreix la funció de la fletxa corba i per què l’has d’apagar a l’hivern
Elena Castellano
El quadre de comandament del nostre cotxe és ple de controls essencials per a una conducció còmoda. Un dels més utilitzats és el climatitzador, clau tant a l’estiu com durant els mesos freds. Tot i això, molts conductors desconeixen la utilitat del botó que mostra un cotxe amb una fletxa circular a dins, un comandament que activa la recirculació de l’aire i que té un gran impacte en el confort.
Aquest sistema tanca els conductes externs per impedir que l’aire del carrer entri al vehicle, reutilitzant de manera contínua l’aire que ja hi ha a dins. En activar aquest mecanisme, s’aconsegueix aïllar l’habitacle de la contaminació exterior i de les temperatures extremes. És una eina magnífica si s’utilitza amb lògica segons l’època de l’any en què ens trobem.
Menys esforç per al motor
El moment ideal per prémer aquest botó és a l’estiu juntament amb l’aire condicionat. En processar aire que ja està temperat dins del cotxe, en lloc d’absorbir l’aire ardent del carrer, l’habitacle es refreda molt més ràpidament. Aquest menor esforç del compressor redueix la feina del motor, cosa que es tradueix directament en un alleujament per a la butxaca gràcies a l’estalvi notable de combustible.
Per contra, els experts desaconsellen activar aquesta funció durant la temporada d’hivern. En els mesos de fred, el cotxe necessita introduir aire exterior per fer-lo passar pel radiador de la calefacció. Aquest flux d’aire fresc és l’únic mètode eficaç per eliminar la humitat de la respiració, permetent desemboirar els vidres amb rapidesa i garantint una visibilitat totalment segura.
