El consell d’un mecànic perquè l’aire condicionat del cotxe no s’espatlli: «Només cal apagar un botó»
L’expert explica el gest que convé fer abans d’apagar el vehicle per cuidar el sistema de climatització i respirar un aire més net
Patricia Páramo
L’aire condicionat del cotxe s’ha convertit en un element imprescindible durant bona part de l’any. Ja no s’utilitza només en els mesos de calor extrema, sinó també per desemboirar els vidres, mantenir una temperatura còmoda en trajectes llargs o evitar que l’interior del vehicle es converteixi en un forn després de diverses hores al sol. Per això, quan deixa de refredar bé o comença a fer mala olor, molts conductors s’adonen de la importància del seu manteniment.
Tanmateix, bona part dels hàbits relacionats amb el climatitzador es fan de manera automàtica i sense pensar gaire en les seves conseqüències. Encendre l’aire tot just pujar al cotxe, circular amb la recirculació activada o apagar el motor amb l’aire condicionat en funcionament són gestos molt habituals. Alguns no provoquen un problema immediat, però sí que poden afavorir amb el temps l’aparició d’humitat, males olors o un pitjor rendiment del sistema.
Aturar el cotxe
Sobre aquest últim punt ha advertit un mecànic, que assenyala un error molt estès: apagar el cotxe amb el botó de l’aire condicionat activat. Segons explica, el sistema genera condensació quan refreda l’aire. Aquesta humitat s’acumula a la zona de l’evaporador, una peça situada a l’interior del circuit de climatització, i pot quedar retinguda si el cotxe s’apaga de cop amb el compressor funcionant. La humitat a l’evaporador és una de les causes habituals de l’olor de floridura o humitat a l’aire condicionat del cotxe.
El truc del mecànic
El truc que proposa és senzill: uns segons abans d’apagar el motor, convé desconnectar només el botó de l’A/C, és a dir, el compressor, i deixar funcionant el ventilador. D’aquesta manera, l’aire continua circulant pel sistema, però ja no es genera fred. Aquest flux ajuda a assecar part de la humitat que queda a l’evaporador abans d’aturar completament el vehicle. Alguns experts en manteniment recomanen precisament deixar actuar el ventilador abans d’apagar el cotxe per reduir la humitat acumulada.
L’avantatge principal d’aquest gest és la prevenció. Un evaporador humit i amb restes de brutícia pot convertir-se en un entorn favorable per a la proliferació de bacteris, floridura i males olors. Quan això passa, el conductor nota que, en encendre l’aire, surt una olor desagradable durant els primers segons o fins i tot durant tot el trajecte. En molts casos, la solució passa per canviar el filtre de l’habitacle, netejar conductes o aplicar productes específics per desinfectar el sistema.
Estalviar diners
El mecànic resumeix els beneficis en tres idees: cuidar millor l’aire condicionat, evitar males olors i estalviar diners. Si el sistema es manté més sec, es redueix la probabilitat d’haver de recórrer a tractaments antibacterians o neteges més profundes. A més, un circuit que treballa en millors condicions sol conservar millor el seu rendiment. No es tracta d’una reparació miraculosa ni substitueix el manteniment del vehicle, però sí que pot ser una rutina útil, sobretot en zones humides o en cotxes que ja comencen a fer mala olor en encendre la climatització.
Tot i així, aquest consell s’ha d’entendre com una mesura preventiva i no com una solució per a qualsevol avaria de l’aire condicionat. Si el cotxe no refreda, perd gas, fa sorolls estranys, expulsa aigua dins de l’habitacle o manté una olor persistent malgrat canviar el filtre, el recomanable és anar al taller. També cal tenir en compte que molts vehicles moderns gestionen automàticament part del funcionament del climatitzador i poden fer cicles d’assecat o desconnexió controlada. Però en els cotxes que no ho fan, apagar l’A/C uns segons abans i deixar el ventilador funcionant pot ser un hàbit senzill per allargar la vida del sistema i respirar un aire més net.
