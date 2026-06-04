Confirmat: canvia la normativa per treballar en una estació d’ITV i ara és molt més fàcil
Aquests són els nous requisits per ser inspector i director tècnic d’ITV
Oriol García Dot
La nova normativa sobre els requisits per treballar en una estació d’ITV ha canviat recentment per facilitar l’accés a aquest lloc de treball. L’ampliació de les titulacions acceptades fa que molta més gent pugui optar-hi. Aquí t’expliquem com ho pots fer.
En primer lloc, cal destacar que tota la informació i el procés per aconseguir aquesta feina es troben al portal web de l’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV).
En aquesta web s’indica que a les estacions d’ITV hi ha vacants disponibles. A més, es recorda la importància d’aquesta feina, ja que milers de professionals a tot Espanya garanteixen cada dia que els vehicles circulin amb seguretat i respecte pel medi ambient. També s’anima la gent a unir-se al sector: “Ara, tu pots formar part d’aquest futur i salvar vides”.
Inspector i director tècnic d’ITV
Cal destacar que no s’ha modificat la normativa per a totes les vacants; els dos llocs de treball on s’han ampliat les titulacions acceptades són el d’inspector d’ITV i el de director tècnic d’ITV.
A partir d’ara, per optar a ser inspector d’ITV cal disposar d’alguna d’aquestes titulacions: tècnic superior en automoció, tècnic en electromecànica de vehicles automòbils o titulacions equivalents, o certificats de professionalitat en àrees com electromecànica, carrosseria, sistemes elèctrics i electrònics de vehicles o maquinària agrícola.
D’altra banda, per accedir al lloc de director tècnic d’ITV es requereix algun dels següents títols: enginyer tècnic o enginyer, grau o màster habilitant per exercir aquestes professions, o graus i màsters de la branca d’enginyeria i arquitectura en àmbits com enginyeria elèctrica, electrònica i telecomunicacions, enginyeria industrial, mecànica, automàtica, organització industrial i enginyeria de la navegació, o enginyeria química, de materials i del medi natural.
Obertura a nous perfils
Segons l’AECA-ITV, amb aquesta normativa “s’actualitzen i amplien les titulacions vàlides per exercir com a inspector o director tècnic d’ITV, s’adapten els requisits a l’oferta formativa actual de FP i universitat i s’obre la porta a nous perfils amb experiència professional i formació complementària específica”.
Per a qualsevol persona interessada, aquest portal web ofereix un mapa interactiu per seleccionar l’estació d’ITV que més interessi entre les 404 repartides per tot Espanya. Un cop seleccionada, es pot consultar tota la informació, enviar-hi un correu electrònic directament i veure en temps real el nombre d’ofertes publicades. L’objectiu és facilitar i professionalitzar un sector clau per a la seguretat viària a tot el país.
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