El símbol groc del cotxe que pot avisar d’una pèrdua d’estabilitat
El testimoni de l’ESP pot aparèixer quan el sistema actua per evitar una derrapada, però si queda fix pot indicar una avaria
Hi ha llums del quadre de comandament que poden semblar menors, però que no convé passar per alt. Un d’aquests és el testimoni de l’ESP, el sistema de control d’estabilitat del cotxe. Aquesta llum, que acostuma a aparèixer amb el dibuix d’un vehicle groc i unes línies ondulades al darrere, pot indicar que el sistema està treballant correctament o, en canvi, que hi ha una avaria.
L’ESP, sigles d’Electronic Stability Program, és un dels sistemes de seguretat del vehicle més importants. Des del 2014 és obligatori en tots els cotxes nous venuts a Europa i serveix per evitar derrapades i ajudar el conductor a mantenir el control en situacions complicades. Actua sobretot quan el cotxe detecta una possible pèrdua d’adherència, per exemple en revolts, frenades brusques, acceleracions fortes o sobre asfalt mullat.
Quan el llum de l’ESP parpelleja, no sempre és un mal senyal. De fet, normalment vol dir que el sistema s’ha activat perquè el cotxe ha notat que alguna roda pot perdre adherència. En aquell moment, l’ESP pot frenar determinades rodes o reduir la potència del motor per estabilitzar el vehicle. És un avís clar que el conductor s’està acostant al límit d’agafada del cotxe.
El problema arriba quan el testimoni de l’ESP queda encès de manera fixa. En aquest cas, el més habitual és que hi hagi una fallada al sistema. L’avaria pot estar relacionada amb el mateix control d’estabilitat, amb l’ABS, que treballa conjuntament amb l’ESP, o amb algun sensor, com els de velocitat de les rodes o el de l’angle de direcció.
Encara que el cotxe continuï funcionant, circular amb l’ESP avariat pot ser perillós. El vehicle perd una ajuda essencial en situacions d’emergència, pluja, asfalt relliscós o maniobres brusques. Això no vol dir que el cotxe deixi de frenar o de moure’s, però sí que el risc de perdre el control pot augmentar de manera important.
Si s’encén el llum del control d’estabilitat, el primer que es pot fer és apagar el cotxe i tornar-lo a engegar. De vegades, un error puntual del sistema desapareix després de reiniciar el vehicle. També convé comprovar si hi ha altres testimonis encesos, especialment el de l’ABS, perquè tots dos sistemes estan relacionats.
Un altre punt important és revisar l’estat dels pneumàtics i la seva pressió. Unes rodes gastades, mal inflades o en mal estat poden provocar pèrdues d’adherència i fer que l’ESP s’activi amb més freqüència. També poden fer aparèixer avisos al quadre si el sistema detecta diferències estranyes entre les rodes.
Si el testimoni continua encès, el més prudent és portar el cotxe a un taller mecànic perquè facin un diagnòstic electrònic. Aquesta revisió permet saber si el problema ve d’un sensor, de l’ABS, del mateix ESP o d’un altre element del sistema de seguretat.
Ignorar aquest llum pot sortir car, però sobretot pot comprometre la seguretat. El llum de l’ESP no és un simple avís decoratiu: pot estar alertant que el cotxe ja no disposa d’una de les ajudes més importants per evitar una derrapada i mantenir el control quan la carretera es complica.
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