El soroll invisible que ens està emmalaltint: el trànsit ja perjudica milions de persones a Espanya
La contaminació acústica augmenta el risc de malalties cardiovasculars, estrès i trastorns del son
El soroll del trànsit s’ha convertit en una de les amenaces més silencioses de les ciutats. No es veu, sovint es normalitza i moltes persones hi conviuen cada dia com si fos inevitable. Però la contaminació acústica ja té efectes directes sobre la salut: provoca estrès, altera el descans, empitjora la qualitat de vida i augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars.
El problema està directament relacionat amb el model de mobilitat urbana. Més cotxes, més motos, més repartiment, més desplaçaments diaris i més trànsit rodat fan que moltes ciutats visquin envoltades d’un soroll constant. Aquest impacte no només perjudica les persones, sinó també el planeta, perquè el trànsit que genera soroll també contribueix a la contaminació, a les emissions i a la saturació de l’espai públic.
Les dades mostren la dimensió del problema. Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, el trànsit a les carreteres fa que almenys el 10,1% dels espanyols estiguin exposats a nivells de soroll superiors als 55 decibels, el llindar que la Unió Europea situa entre el que es considera tolerable i el que pot ser perjudicial per a la salut. Això equival a prop de 5 milions de ciutadans afectats pel soroll de dia i de nit.
La situació encara és més preocupant a les ciutats. El Ministeri de Sanitat assenyala que més del 50% de la població espanyola que viu en àrees urbanes està exposada a nivells de soroll superiors als 55 dB. És a dir, milions de persones viuen cada dia amb un soroll ambiental que pot afectar el son, el cor, la concentració i el benestar general.
La Unió Europea fa temps que adverteix que el soroll no és només una molèstia, sinó un problema de salut pública. De fet, el soroll causat pel transport és considerat la segona causa ambiental que provoca més malalties a Europa. La principal font d’aquesta contaminació acústica és el trànsit rodat, especialment en zones urbanes i vies amb molta circulació.
Els efectes sobre l’organisme poden ser greus. Els estudis de la UE i de la Fundació Espanyola del Cor indiquen que el soroll del trànsit augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars. També s’ha relacionat amb més estrès, alteracions del son, problemes cognitius, especialment en infants, i pèrdua d’audició.
L’exposició continuada al soroll també pot tenir altres conseqüències. Per cada augment de 10 dB per sobre del que és recomanable, el risc de patir diabetis pot créixer un 11%. A més, el risc de tenir un atac de cor augmenta un 12% per cada increment de 10 dB de soroll. Són dades que evidencien fins a quin punt el soroll de la ciutat pot deixar de ser una incomoditat i convertir-se en un factor de risc.
El descans és un dels primers perjudicats. Quan el soroll entra a casa durant la nit, el cos no es recupera igual. Encara que una persona s’hi acostumi aparentment, el cervell continua reaccionant als estímuls sonors. Això pot provocar despertars, son fragmentat, cansament durant el dia, irritabilitat i una pitjor salut mental. La contaminació acústica també pot afectar la concentració i el rendiment escolar dels infants que viuen en entorns molt sorollosos.
Espanya té marge per reduir aquest impacte. Una de les mesures més clares és disminuir el volum de trànsit a les ciutats, especialment als entorns escolars, sanitaris i residencials. També cal apostar per una mobilitat més silenciosa i menys contaminant, amb més transport públic, més espai per als vianants, més carrils bici i menys dependència del vehicle privat.
Una altra via és reduir els límits de velocitat, una mesura cada vegada més habitual a les ciutats europees. Menys velocitat implica menys soroll, menys emissions i menys risc d’accidents. També pot ajudar la substitució progressiva dels vehicles més contaminants per vehicles elèctrics, tot i que aquesta mesura no resol per si sola el problema si el nombre de vehicles continua sent excessiu.
La tecnologia també pot contribuir-hi. Aplicacions com EasyPark, amb eines que indiquen on hi ha més probabilitats de trobar aparcament, poden reduir el temps que els conductors passen donant voltes per la ciutat. Segons la companyia, si els conductors sabessin on aparcar, el temps dedicat a buscar plaça es podria reduir a la meitat. Menys voltes vol dir menys trànsit, menys soroll i menys emissions.
La companyia calcula, per exemple, que l’ús d’aquesta tecnologia a Madrid podria evitar l’emissió de 140 tones de CO₂ al mes, és a dir, prop de 1.700 tones de CO₂ a l’any. A Barcelona, l’estalvi estimat arribaria a les 23 tones de CO₂ anuals. Són xifres que mostren com una millor gestió de la mobilitat pot tenir efectes tant sobre la salut com sobre el medi ambient.
El repte, però, va més enllà d’aplicar solucions puntuals. Reduir la contaminació acústica exigeix repensar les ciutats: menys trànsit innecessari, més zones pacificades, més control dels nivells de soroll i una mobilitat que no posi en risc la salut de les persones. El soroll no és només una conseqüència inevitable de viure en una ciutat. És un contaminant que emmalalteix, i cada vegada hi ha més dades que obliguen a actuar.
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