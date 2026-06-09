El «look» de platja que et pot sortir car: fins a 200 euros de multa al volant
Conduir amb xancletes, sense samarreta o amb una tovallola al seient pot acabar en sanció si posa en risc la seguretat
Amb l’arribada de l’estiu, molts conductors abaixen la guàrdia quan tornen de la platja o de la piscina. Les presses, la calor i la comoditat fan que alguns es posin al volant amb xancletes, sandàlies obertes, banyador moll, sense samarreta o fins i tot amb una tovallola al seient per no mullar la tapisseria.
Són gestos habituals en els desplaçaments curts de vacances, però poden convertir-se en un problema. Unes xancletes poden enganxar-se als pedals, relliscar o impedir una frenada ràpida. Una tovallola humida pot desplaçar-se durant la marxa i fer perdre estabilitat. I conduir sense samarreta pot augmentar el risc de lesions en cas de frenada brusca o accident.
La normativa no prohibeix de manera literal conduir amb xancletes, sense samarreta o amb una tovallola sobre el seient. El problema arriba quan aquesta manera de conduir impedeix mantenir el control del vehicle o limita la llibertat de moviments del conductor.
Els articles 17 i 18 del reglament recorden que el conductor ha de controlar sempre el vehicle, mantenir la llibertat de moviments, conservar el camp de visió necessari i estar atent permanentment a la conducció. També ha de garantir que els objectes o animals que porta dins del cotxe estan ben col·locats.
Quines multes et poden posar?
Si els agents detecten que el calçat inadequat provoca maniobres estranyes, frenades brusques, ziga-zagues o pèrdua de control, poden sancionar el conductor per conducció negligent. En el cas de les xancletes, sandàlies inestables, plataformes o talons massa alts, la multa pot arribar als 80 euros.
La sanció pot ser més alta si el risc és més evident. Posar-se al volant sense samarreta o amb una tovallola al seient pot acabar amb una multa de fins a 200 euros si els agents consideren que això afecta la seguretat o impedeix una conducció correcta.
El cap del Sector de Trànsit de la Guàrdia Civil a Galícia, el tinent coronel Antonio Hidalgo, recorda que no hi ha una denúncia automàtica pel fet de vestir d’una determinada manera. La sanció arriba quan el conductor fa «coses rares», com frenades, moviments irregulars o maniobres que evidencien una falta de control.
El sotscap de la Direcció Provincial de Trànsit de la Corunya, Adrián Pedreira, també alerta que a l’estiu es relaxen hàbits de seguretat que poden semblar inofensius, però que multipliquen el risc d’accident o de lesions greus.
La recomanació abans de tornar de la platja
La recomanació de Trànsit és senzilla: dedicar dos minuts abans d’agafar el cotxe a posar-se un calçat segur, una samarreta seca i retirar del seient qualsevol objecte que pugui moure’s. Portar unes vambes i una peça de roba de recanvi al maleter pot evitar un ensurt i també una multa.
Segons un estudi de la DGT sobre hàbits de conducció, el 30% dels conductors espanyols admet haver conduït alguna vegada amb un calçat inadequat a l’estiu, com sandàlies, plataformes o talons excessius. Un 3% reconeix que ho fa de manera habitual.
Per això, el missatge de Trànsit és clar: la seguretat al volant no ha de fer vacances. Ni les xancletes, ni la calor, ni la comoditat justifiquen conduir d’una manera que pugui posar en risc el conductor, els passatgers o la resta d’usuaris de la carretera.
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