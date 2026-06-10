Si fas això mentre condueixes aquest estiu, podries acabar pagant una reparació d'entre 600 i 2.000 euros
Mantenir el peu sobre el pedal de l'embragatge és un error molt habitual que accelera el desgast d'una de les reparacions més cares del vehicle.
Amb milers de conductors preparant els viatges d'estiu, els mecànics alerten d'un hàbit molt habitual al volant que pot desgastar l'embragatge i acabar provocant una reparació de milers d'euros. És un error freqüent i que, a molta gent, li sembla inofensiu: deixar el peu esquerre recolzat sobre el pedal d'embragatge mentre condueixes. Però és important saber que aquest mal costum pot fer que hagis de pagar una reparació d'entre 600 i 2.000 euros al taller.
Els mecànics alerten que els primers símptomes d'un embragatge desgastat solen ser la dificultat per canviar de marxa, vibracions en arrencar o una sensació que el motor accelera, però el vehicle no guanya velocitat amb normalitat. Segons el model del vehicle, substituir l'embragatge acostuma a costar entre 600 i 1.400 euros, tot i que la factura es pot disparar per sobre dels 2.000 euros si també s'ha de canviar el volant bimassa.
Per tal d'entendre per què recolzar el peu al pedal d'embragatge pot ser perjudicial per al teu cotxe, primer cal entendre el funcionament del sistema de canvi de marxes d'un vehicle. Quan trepitges el pedal d'embragatge, estàs desconnectant temporalment el motor de la caixa del canvi. Això et permet canviar de marxa sense que el motor estigui connectat directament a les rodes.
Encara que no ho sembli, mantenir el peu sobre el pedal pot exercir una lleugera pressió constant sobre el mecanisme de l'embragatge, cosa que accelera el desgast dels seus components. En conseqüència, tindrem dificultat per canviar de marxa i fins i tot es poden produir danys més greus en el sistema. I substituir el canvi de marxes és una de les reparacions més cara d'un cotxe.
Tenir sempre el peu al pedal d'embragatge és un costum fàcil d'adquirir perquè fa més còmode i ràpid accionar-ho, però pot tenir conseqüències costoses a llarg termini. Afortunadament, la solució és simple: quan no estiguis utilitzant l'embragatge, aparta el peu i col·loca'l al reposapeus situat a l'esquerra dels pedals. Aquesta part del cotxe està dissenyada específicament per ajudar a descansar el peu mentre condueixes, evitant així el risc de danyar el sistema de canvi de marxes.
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès