Juan José Ebenezer, mecànic: “Si el volant vibra en conduir, aquestes poden ser les tres causes més habituals”
L’expert adverteix que la vibració pot estar relacionada amb l’equilibrat de les rodes, la deformació del pneumàtic o un problema als discos de fre
Laura Morote
Notar que el volant vibra mentre es condueix és un d’aquells senyals que molts conductors deixen passar al principi. A vegades apareix només a certa velocitat, altres vegades es nota en frenar i, en alguns casos, arriba com un petit bot que sembla venir de les rodes. No sempre significa que el cotxe tingui una avaria greu, però sí que convé prestar-hi atenció abans que el problema vagi a més.
El mecànic Juan José Ebenezer ha explicat en un vídeo els tres motius més habituals pels quals un volant pot vibrar quan el vehicle està en marxa.
Segons indica, el més freqüent sol estar relacionat amb un desequilibri a la roda, tot i que també pot deure’s a altres factors, com la transmissió, l’estat del pneumàtic o la deformació dels discos de fre.
La primera causa sol ser l’equilibrat. Quan una roda no està ben equilibrada, el vehicle pot transmetre petites vibracions al volant, especialment quan es circula a determinades velocitats. El conductor ho nota com un tremolor continu, més o menys intens, que apareix sense necessitat de frenar ni de girar de manera brusca.
El pneumàtic també pot ser l’origen del problema
Una altra de les causes que menciona Ebenezer té a veure amb la deformació del pneumàtic. Això pot passar, per exemple, quan un cotxe passa molt de temps aturat al mateix lloc. El pneumàtic recolza sempre sobre una zona concreta i, amb el pas del temps, pot adoptar una forma irregular.
Aquesta deformació no sempre s’aprecia a simple vista, però sí que es pot notar en conduir. El cotxe pot fer petits bots o transmetre una vibració suau al volant. En paraules del mecànic, quan el pneumàtic es deforma i el vehicle comença a rodar, aquestes petites irregularitats fan que el cotxe no vagi completament fi.
Per això, quan un cotxe ha d’estar aturat durant bastant de temps, és recomanable moure’l de tant en tant. No es tracta només d’engegar-lo, sinó de fer que els pneumàtics canviïn de posició i no suportin sempre el pes del vehicle sobre el mateix punt. També pot aparèixer un desgast irregular conegut com a “fulla de serra”, que provoca una sensació similar en circular.
La vibració apareix en frenar
La clau és fixar-se en quan vibra el volant. Si ho fa mentre es circula a certa velocitat, l’origen pot estar a les rodes o als pneumàtics. Però si la vibració apareix just en prémer el fre i desapareix en deixar-lo anar, la causa més probable pot estar als discos de fre.
Ebenezer explica que els discos es poden deformar quan se sotmeten a molta calor. Això passa, per exemple, en baixades prolongades o en zones de muntanya, quan s’abusa del fre i no s’utilitza el fre motor. Les pastilles frenen el cotxe fregant contra el disc, i aquesta fricció transforma el moviment en calor.
El problema apareix quan aquesta calor s’acumula en excés. Si el disc es deforma, deixa de tenir una superfície regular. Aleshores, en frenar, les pastilles van trobant zones més estretes i més amples, cosa que provoca una vibració que es transmet al volant. El senyal més clar és que el tremolor apareix en frenar i desapareix quan es deixa de prémer el pedal.
Aquest problema sol donar-se sobretot a la part davantera, ja que els frens davanters suporten més esforç per la inèrcia del vehicle. Per això, si el volant vibra en frenar, convé revisar com més aviat millor el sistema de frens i no limitar-se a pensar que el problema és només de les rodes.
Identificar el moment exacte en què apareix la vibració ajuda a orientar la revisió. Si el volant tremola en circular, pot tractar-se d’equilibrat, pneumàtics o transmissió. Si ho fa en frenar, els discos poden estar deformats.
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