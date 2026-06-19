El botó del cotxe que pot deixar de funcionar i avisar d’una avaria cara
El sistema Start & Stop ajuda a estalviar combustible, però un error pot amagar problemes de bateria o d’arrencada
El Start & Stop s’ha convertit en un dels sistemes més habituals dels cotxes moderns. El seu objectiu és senzill: apagar automàticament el motor quan el vehicle està aturat, per exemple en un semàfor, en una retenció o en una parada curta, i tornar-lo a engegar en qüestió de mil·lisegons quan el conductor trepitja l’embragatge o deixa anar el fre.
Aquest mecanisme permet reduir el consum de combustible i les emissions contaminants, sobretot en trajectes urbans, on les aturades són constants. Per això molts fabricants l’han incorporat en vehicles de gasolina, dièsel, híbrids lleugers i models automàtics o manuals. En ciutat, el Start & Stop del cotxe pot ajudar a gastar menys carburant i a fer una conducció més eficient sense que el conductor hagi de fer res especial.
El problema arriba quan el sistema deixa d’activar-se. Molts conductors s’espanten en veure que el motor ja no s’apaga a les parades o que apareix un testimoni taronja al quadre d’instruments, normalment amb una «A» envoltada d’una fletxa i un signe d’exclamació. Aquest avís no sempre indica una avaria greu, però convé no ignorar-lo.
Com saber si falla el Start & Stop o si el problema és la bateria
Quan el Start & Stop no funciona, una de les causes més habituals és la bateria del cotxe. Els vehicles que porten aquest sistema no utilitzen una bateria convencional, sinó una de més robusta, preparada per suportar moltes més arrencades al llarg del dia. Si la càrrega és baixa o la bateria comença a deteriorar-se, el sistema es pot desactivar automàticament per protegir el vehicle.
Això vol dir que el cotxe pot continuar circulant amb normalitat, però el Start & Stop deixa d’entrar en funcionament. Per tant, no s’ha de confondre amb una avaria immediata del motor. Sovint és un avís que indica que cal revisar l’estat de la bateria o el sistema electrònic.
També pot passar que el problema no sigui la bateria, sinó algun sensor defectuós, un ajust pendent de l’electrònica o una incidència en el motor d’arrencada. Aquest últim component treballa molt més en els vehicles amb Start & Stop, perquè ha d’engegar el motor moltes més vegades que en un cotxe sense aquesta tecnologia.
Per no confondre el problema, cal fixar-se en diversos senyals: si el cotxe arrenca bé, però el sistema no s’activa, pot ser una desconnexió preventiva; si apareix l’avís al quadre, convé fer una diagnosi; i si hi ha dificultats per arrencar el vehicle, sorolls estranys o pèrdua de força elèctrica, la revisió hauria de ser immediata.
Les reparacions poden variar molt segons el model. Canviar una bateria Start & Stop sol ser més car que substituir una bateria tradicional i pot costar aproximadament entre 150 i 300 euros. Si l’avaria afecta el motor d’arrencada, el preu pot pujar i arribar als 400 euros en alguns casos.
Circular amb el Start & Stop inactiu no impedeix fer servir el cotxe, però sí que elimina part de l’estalvi de combustible en ciutat. A més, pot ser el primer senyal d’una revisió pendent. Per això, si el sistema deixa de funcionar de manera repetida o apareix el testimoni al quadre, el més prudent és comprovar la bateria, revisar l’electrònica i evitar que una avaria petita acabi convertint-se en una factura molt més elevada.
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