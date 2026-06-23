Els cotxes que ja no hauran de passar mai més la ITV
La nova normativa beneficia vehicles històrics i alleuja una de les revisions que més inquieta els conductors
Passar la ITV és, per a molts conductors, un dels tràmits més temuts de l’any. Demanar cita, portar el cotxe a la inspecció i esperar que no aparegui cap defecte greu forma part d’una rutina que pot acabar amb l'adhesiu renovat o amb una despesa inesperada al taller. Ara, però, hi ha una excepció que beneficia milers de propietaris a Espanya: alguns vehicles ja no hauran de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles de manera periòdica.
La clau està en els vehicles històrics. La normativa actual estableix que els vehicles amb més de 60 anys d’antiguitat queden exempts de passar la ITV obligatòria, tot i que els seus propietaris poden continuar fent revisions voluntàries si ho volen. Aquesta mesura s’ha creat per protegir el patrimoni automobilístic, facilitar-ne la conservació i adaptar les obligacions tècniques a uns vehicles que, en general, tenen un ús molt més ocasional que els cotxes convencionals.
Per què hi ha vehicles que estan exempts de passar la ITV?
La DGT defensa que aquests automòbils formen part del patrimoni cultural i industrial del país. No es tracta de cotxes pensats per fer trajectes diaris, sinó de vehicles antics que normalment circulen en trobades, exposicions, actes puntuals o desplaçaments molt concrets.
Per això, el nou reglament de vehicles històrics ha introduït més facilitats per catalogar-los com a tals i ha reduït algunes càrregues administratives. L’objectiu és que conservar un cotxe o una moto antiga no sigui un procés tan car ni tan complicat, especialment quan es tracta de models amb valor històric o de col·lecció.
Aquesta exempció no vol dir que qualsevol cotxe vell pugui circular sense control. Per beneficiar-se’n, el vehicle ha d’estar reconegut com a històric i complir els requisits previstos per la normativa. A més, el fet de no passar la ITV obligatòria no elimina la responsabilitat del propietari: el vehicle ha d’estar en bon estat si surt a la carretera.
Per què la ITV fa tanta por als conductors?
La ITV genera nervis perquè pot detectar problemes que obliguin a reparar el vehicle abans de tornar a circular amb normalitat. Els tècnics revisen elements bàsics com els pneumàtics, els frens, els llums, les emissions, la direcció, la suspensió, els cinturons o l’estat general del cotxe.
Un resultat desfavorable pot significar haver de passar pel taller, pagar una reparació i tornar a la inspecció. I si el vehicle circula amb la ITV caducada, el conductor s’exposa a una sanció. Per això, tot i ser una revisió pensada per garantir la seguretat viària, molts propietaris la viuen com un examen incòmode i, sovint, car.
En el cas dels cotxes més antics, aquesta por encara pot ser més gran. Alguns models no tenen els mateixos sistemes de seguretat o les mateixes característiques tècniques que els vehicles actuals. Precisament per això, la normativa preveu criteris específics per als vehicles històrics i no els exigeix elements que no existien quan van ser fabricats.
Quina és la llista de vehicles que se’n beneficia?
La llista no és un catàleg tancat de marques i models, sinó una categoria concreta: els vehicles històrics de més de 60 anys. En la pràctica, això pot incloure cotxes, motos i altres vehicles antics que hagin estat catalogats oficialment com a històrics.
L’article original posava el focus en els vehicles matriculats abans de l’1 de gener de 1950, però la referència general de la normativa actual és més àmplia: els vehicles històrics de més de 60 anys queden exempts de la ITV periòdica. Els que tenen menys antiguitat, però també estan catalogats com a històrics, continuen tenint revisions, encara que amb una periodicitat més espaiada.
Aquesta informació es pot consultar a través de la DGT, en l’apartat dedicat als vehicles històrics, i també mitjançant la documentació del vehicle. Si un propietari vol saber si el seu cotxe pot beneficiar-se d’aquesta exempció, ha de comprovar si està catalogat com a històric i quina antiguitat té.
A qui beneficia aquesta mesura?
La mesura beneficia sobretot propietaris de cotxes i motos antics, col·leccionistes, clubs de vehicles clàssics i persones que conserven automòbils amb valor sentimental, cultural o patrimonial. També pot afavorir tallers especialitzats, restauradors i entitats vinculades al món del motor històric.
Per a la resta de conductors, però, la situació no canvia. Els vehicles convencionals hauran de continuar passant la ITV quan els correspongui: normalment cada dos anys si tenen menys de 10 anys i cada any quan superen aquesta antiguitat, segons el tipus de vehicle i el calendari aplicable.
La novetat, per tant, no elimina la ITV ni obre la porta a circular sense revisions. Simplement, reconeix que un vehicle històric, amb un ús limitat i un valor patrimonial, no pot ser tractat igual que un cotxe que circula cada dia per anar a treballar.
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