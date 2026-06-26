Automoció
El Grup Volkswagen planteja una reducció de 100.000 llocs de treball en plena fase de reestructuració
La companyia, que compta amb una plantilla de més de 650.000 treballadors, duplica les previsons de sortides anunciades fa uns mesos pel seu CEO, Oliver Blume i apunta al tancament de quatre plantes a Alemanya.
«El nostre model de negoci actual ja no funciona per a totes les marques», reconeix el grup alemany en una nota.
Xavier Pérez
Núvols de tempesta planen sobre Wolfsburg. El Grup Volkswagenretallarà prop de 100.000 llocs de treball i estudia el tancament de quatre de les seves fàbriques. El pla de reestructuració anunciat fa uns mesos per Oliver Blume, el seu CEO, sembla que està trobant més problemes dels previstos, i a la xifra inicial de 53.000 sortides de la companyia (la majoria a Alemanya) abans del 2030, es duplicarà la xifra. Segons ha apuntat el mitjà ‘Manager Magazin’ citant fonts internes de l’empresa, la plantilla del consorci automobilístic podria passar dels 657.000 llocs de treball actuals a 550.000. El grup alemany té firmat un conveni de garantia d’ocupació fins a finals del 2030, cosa que implicarà noves negociacions per validar totes aquestes sortides.
La informació de ‘Manager Magazin’ no ha sigut confirmada per la companyia que en un comunicat ha assenyalat que «no fem comentaris sobre documents interns i confidencials. Els assumptes en qüestió es debatran i aprovaran en els comitès corresponents. No ens avançarem a aquest procés».
Fàbriques alemanyes
En el mateix informe s’apunta que hi haurà un tancament de quatre plantes del grup, totes a Alemanya, empeses per la retallada de costos i la transformació sectorial. Les fàbriques en perill són les de Hannover, Neckalsrum, Zwickau i Emden. Tres d’elles assumeixen la producció de models per a diverses marques del grup, mentre que la de Neckalsrum és 100% Audi. Aquest volum productiu obligarà a reajustar les gammes i a redistribuir la fabricació de models de cara als pròxims anys.
La fàbrica de Zwickau és la que més afectaria Seat i Cupra, ja que allà es produeix el Cupra Born juntament amb els Volkswagen ID3, ID.4 i ID.5, així com els Audi Q4 e-tron i Q4 Sporback e-tron. A Hannover es produeixen els Volkswagen ID.Buzz, ID.Buzz Cargo, el model presèrie de l’ID-Buzz de conducció autònoma, a més de la Volkswagen Multivan i la Califòrnia. A Emden, la producció inclou els elèctrics Volkswagen ID.4, ID.7 i l’ID.7 Tourer. Finalment, a la planta d’Audi a Neckalsrum es produeixen els Audi A5, A6, A7i A8, a més de l’Audi e-tron GT.
Canvi de model
Des del Grup Volkswagen han reconegut a EL PERIÓDICO que «és cert que tot el sector de l’automòbil i el Grup Volkswagen estan travessant una profunda transformació. El Consell d’Administració ha declarat en repetides ocasions que el nostre model de negoci actual ja no funciona per a totes les marques: desenvolupar cotxes a Alemanya, fabricar-los a Europa i exportar-los a la resta del món».
La companyia es fa ressò del moment que travessa el sector, mirant, doncs, de justificar les decisions futures: «El món ha canviat radicalment en els últims anys. En els últims dotze mesos, els canvis s’han intensificat. Els nous aranzels, una competència més dura i uns mercats estancats –en alguns casos, en declivi– suposen actualment una càrrega per a l’empresa que arriba a desenes de milers de milions d’euros a l’any. Per continuar tenint èxit en aquestes condicions, hem d’evolucionar. Tot el Grup ha de ser significativament més competitiu. Això requereix més concentració, així com una disciplina més estricta en matèria de costos i inversions. Només així podrem defensar i consolidar la nostra posició com un dels principals fabricants d’automòbils del món i continuar finançant el nostre futur amb recursos propis», assenyalen en una nota.
¿Afectarà Espanya?
El Grup Volkswagen considera que «tot el Grup –incloses les marques i les filials– s’ha de sotmetre a una profunda transformació. Amb aquesta finalitat, el Consell d’Administració ha treballat intensament durant els últims mesos en un pla de futur per a la reestructuració de l’empresa. L’objectiu és fer que tota l’empresa sigui més eficient i àgil, i aprofitar de forma sistemàtica el potencial de sinergies tecnològiques. Això s’aplica, en particular, als processos i estructures de presa de decisions, sobretot en el desenvolupament i la integració de noves tecnologies, així com en la gamma de models per als nostres clients. En la següent fase, aquesta transformació integral es durà a terme després del vistiplau del Consell de Supervisió».
Davant aquesta nova situació, quedarà per veure com evolucionen les negociacions, ja que els sindicats s’hi han oposat frontalment. Les retallades no agafen per sorpresa el sector després de veure com en el primer trimestre del 2026, el benefici net del grup va caure un 28% fins a 1.560 milions d’euros i la facturació va baixar un 2%, fins a arribar als 75.700 milions d’euros. Seat i Cupra estan en plena transformació de la planta de Martorell i ja han iniciat la producció del nou Cupra Raval (juntament amb el Volkswagen ID.Polo). La necessitat de recol·locar bona part de la producció de les plantes que podrien tancar a Alemanya obriria una possible càrrega de treball addicional per a la fàbrica espanyola. El mateix passa a Landaben (Navarra) amb la fàbrica de Volkswagen (on es produeix el Volkswagen ID.Cross i l’Skoda Epiq). No obstant, les dues orquestrades estan a prop del seu límit productiu, per la qual cosa caldria transformar encara més les línies de fabricació per entrar més models i plataformes.
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