La multa que et pot caure encara que tinguis cita per passar la ITV
Circular amb la inspecció caducada pot sortir molt car
Tenir cita per passar la ITV no serveix d’excusa si la inspecció ja està caducada. Encara que el conductor vagi cap a l’estació per posar el vehicle al dia, la normativa és clara: no es pot circular sense la ITV en regla. Si la Guàrdia Civil o qualsevol agent de trànsit atura el vehicle, el conductor es pot trobar amb una sanció.
La Inspecció Tècnica de Vehicles, més coneguda com a ITV, és una revisió obligatòria que serveix per comprovar que els vehicles que circulen per la carretera ho fan en condicions de seguretat. Durant la inspecció es revisen elements essencials com els frens, els llums, els pneumàtics, la direcció, la suspensió, les emissions contaminants i la documentació del vehicle.
L’objectiu és evitar que circulin cotxes, motos o altres vehicles amb defectes que puguin posar en risc el conductor, els passatgers o la resta d’usuaris de la via. Per això, tenir la ITV caducada no és un simple descuit administratiu: pot acabar en multa i, en alguns casos, en problemes encara més greus.
Qui ha de passar la ITV i cada quant?
La ITV l’han de passar els vehicles matriculats, però la periodicitat depèn del tipus de vehicle i de la seva antiguitat. En el cas dels turismes particulars, la primera inspecció arriba quatre anys després de la primera matriculació. A partir d’aquí, s’ha de passar cada dos anys fins que el vehicle compleix deu anys. Després, la revisió passa a ser anual.
Les motocicletes i els quadricicles han de passar la primera ITV als quatre anys i, després, cada dos anys. Els ciclomotors, en canvi, la passen per primer cop als tres anys i posteriorment també cada dos anys. Altres vehicles, com autobusos, furgonetes o vehicles professionals, poden tenir terminis diferents.
Per evitar ensurts, els experts recomanen mirar sempre la data de caducitat de la inspecció i demanar cita amb antelació. A més, la ITV es pot passar fins 30 dies abans que venci sense perdre dies de vigència de cara a la pròxima revisió.
La cita prèvia no evita la multa
Un dels dubtes més habituals és què passa si el conductor té la ITV caducada, però ja ha demanat cita per passar-la. Segons organismes com AECA-ITV i el RACE, la resposta és clara: la cita prèvia no autoritza a circular amb la inspecció fora de termini.
Això vol dir que, encara que el vehicle vagi directament cap a l’estació de l'ITV, el conductor pot ser sancionat si és aturat abans d’arribar-hi. La multa per circular amb la ITV caducada és de 200 euros, tot i que pot quedar reduïda a 100 euros amb el pagament immediat.
La sanció és encara més greu si el vehicle té la ITV negativa o suspesa en condicions que impedeixen circular. En aquest cas, la multa pot arribar als 500 euros i el vehicle no hauria de desplaçar-se pel seu propi peu.
Per això, el principal consell és no esperar a l’últim moment. La DGT permet consultar l’estat administratiu del vehicle i la data de la pròxima inspecció, i també sol enviar avisos als domicilis perquè els conductors recordin que han de demanar cita.
Compte també amb l'adhesiu
Superar la ITV tampoc vol dir que ja estigui tot fet. Quan la inspecció és favorable, el conductor rep el distintiu corresponent, el conegut adhesiu de la ITV. Aquesta etiqueta s’ha de col·locar en un lloc visible: als cotxes, a la part superior dreta del parabrisa; a les motos, en una zona que es pugui veure fàcilment.
No portar el distintiu visible també pot comportar sanció, encara que la inspecció estigui aprovada. Per això, els experts insisteixen que cal enganxar l'adhesiu de la ITV tan bon punt se surt de l’estació i no deixar-la guardada a la guantera o dins la documentació.
En definitiva, circular amb la ITV en regla no només evita multes. També és una garantia de seguretat per al conductor i per a la resta de persones que comparteixen la carretera. La millor manera d’estalviar-se problemes és revisar la data de caducitat, demanar cita amb temps i no moure el vehicle si la inspecció ja ha vençut.
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