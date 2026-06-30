Alerta a les carreteres: els motoristes són el col·lectiu vulnerable amb més víctimes
La sinistralitat baixa a Espanya, però Catalunya registra un repunt preocupant durant el mes de maig
La sinistralitat a les carreteres espanyoles continua sent una de les grans preocupacions de la DGT. Tot i que les dades d’aquest 2026 mostren una millora respecte a l’any anterior, les xifres encara són molt elevades i deixen clar que la seguretat viària continua sent un repte pendent.
Segons les últimes dades de la Direcció General de Trànsit, durant el mes de maig es van registrar 86 sinistres mortals a les carreteres, amb un total de 91 víctimes mortals. Són set morts menys que el mateix mes del 2025, una dada positiva si es té en compte que la mobilitat ha augmentat un 1,75% en els desplaçaments de llarg recorregut.
En el conjunt de l’any, la tendència també és a la baixa. En el que portem de 2026, han mort 360 persones a les carreteres, mentre que en el mateix període del 2025 la xifra arribava a les 429 víctimes mortals. Això suposa un descens important, però la DGT insisteix que qualsevol mort a la carretera continua sent una tragèdia evitable.
Els motoristes, el col·lectiu vulnerable més afectat
Una de les dades més preocupants és la situació dels motoristes. Dins dels usuaris vulnerables, són el col·lectiu que registra més víctimes mortals en carretera. Durant el mes de maig van morir 32 motoristes, molt per sobre d’altres grups com els vianants amb 7 morts, els usuaris de bicicleta amb 2, els ciclomotors amb 2 i els vehicles de mobilitat personal amb cap víctima mortal.
Tot i això, el tipus de vehicle amb més morts continua sent el turisme, amb 37 persones mortes. Aquesta dada demostra que el problema de la sinistralitat viària afecta tots els conductors, però especialment aquells que circulen amb menys protecció física, com passa amb les motos.
Catalunya encén les alarmes
La situació a Catalunya és especialment preocupant. Mentre que en el conjunt d’Espanya les víctimes mortals baixen, Catalunya ha registrat un fort increment durant el mes de maig. En total, hi van morir 19 persones, és a dir, 10 més que en el mateix mes de l’any anterior.
Aquest augment converteix Catalunya en la comunitat amb el repunt més destacat, només per darrere d’Andalusia, que va ser el territori amb més morts al maig, amb 21 víctimes mortals. Les dades catalanes contrasten amb les de comunitats com Múrcia, Navarra, Cantàbria i La Rioja, així com Ceuta i Melilla, on no es va registrar cap mort.
Menys sortides de via i menys col·lisions frontals
Malgrat les xifres preocupants, també hi ha dades positives. La DGT destaca una reducció de les sortides de via, amb 14 morts menys que el maig del 2025. També han baixat les víctimes en col·lisions frontals, amb 5 morts menys.
Aquestes dades indiquen que algunes mesures de prevenció d’accidents i conscienciació poden estar funcionant, però encara queda molt camí per recórrer, sobretot en la protecció dels col·lectius més vulnerables.
Els joves, un altre punt d’atenció
Per franges d’edat, preocupa l’augment de víctimes mortals entre els 15 i els 24 anys, amb cinc morts més que el maig del 2025. En canvi, les dades es mantenen estables entre els majors de 65 anys i baixen en la resta de grups d’edat.
La conclusió és clara: la mortalitat a les carreteres baixa a Espanya, però no es pot abaixar la guàrdia. Els motoristes, els joves conductors i el repunt de víctimes a Catalunya són els punts que més preocupen ara mateix a la DGT. Conduir amb prudència, respectar els límits de velocitat i evitar distraccions continua sent essencial per reduir els accidents de trànsit.
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