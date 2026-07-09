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La DGT obligarà a obrir un carril central d'emergència durant les retencions

La mesura, destinada a facilitar l'accés dels serveis d'emergència, entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre

El carril d'emergència serà una nova obligatorietat en accidents a partir d'aquest 2026

El carril d'emergència serà una nova obligatorietat en accidents a partir d'aquest 2026 / El Periódico

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Sofía Aladro

Manresa

Quan es produeix una retenció a la carretera i apareix un vehicle d'emergència, l'instint dels conductors és obrir un passadís central per facilitar el pas de vehicles prioritaris com ara ambulàncies, camions de bombers, etc. Per aquest motiu, la DGT ha decidit que aquest comportament sigui obligatori a partir del mes d'octubre.

Una altra de les novetats que s'incorporaran serà l'enviament d'alertes prèvies a l'arribada d'aquests vehicles, perquè els usuaris puguin preparar el carril d'emergència amb antelació en una situació en què cada minut compta.

Comportament obligatori

El comportament habitual d'obrir un carril central en situacions en què circulen vehicles prioritaris passarà a ser obligatori gràcies al Reial decret 518/2026, de 24 de juny. «A les autovies i autopistes es preveu una utilització específica dels carrils en determinades circumstàncies... o per motius de retenció del trànsit, amb la finalitat de deixar un espai lliure que permeti el pas dels vehicles de la policia i de la resta de serveis d'emergència, denominat "carril d'emergència", en línia amb el que ja està regulat en altres països europeus», s'hi especifica.

Francisco de las Alas-Pumariño, cap de la Unitat de Normativa de la DGT, explica que «es tracta simplement d'establir un comportament que faciliti el pas dels vehicles d'emergència, agilitzi l'accés i l'evacuació de les víctimes, i permeti restablir la circulació tan aviat com sigui possible».

Notificacions d'emergència

També està prevista la implantació d'una altra novetat a finals de 2026. La DGT alertarà els conductors sobre les emergències perquè puguin preparar amb antelació el pas dels vehicles prioritaris, abans que se'n percebin els senyals acústics i lluminosos.

Això serà possible gràcies al fet que les ambulàncies, els vehicles de bombers, els cotxes de policia, etc., circulen geolocalitzats. La plataforma DGT 3.0 rebrà aquesta informació i farà arribar l'alerta als vehicles que circulin a prop d'un punt conflictiu de la via. «El desenvolupament d'aquesta tecnologia estarà enllestit a finals d'aquest any. A més, caldrà la cooperació de totes les administracions amb serveis d'emergència perquè incorporin aquesta informació a la plataforma», explica Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulació de la DGT.

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Davant d'una situació d'emergència cal mantenir la calma. Si no sap cap a on s'ha de desplaçar, no faci moviments bruscos que puguin sorprendre la resta d'usuaris. Redueixi la velocitat de manera progressiva i eviti frenades sobtades, mantenint sempre la distància de seguretat. A l'hora d'obrir el carril central, desplaci's cap al costat de la via on es trobi i no travessi mai per davant dels altres vehicles. També és important seguir en tot moment les instruccions dels agents o del personal dels serveis d'emergència.

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