El document del cotxe que has de portar sempre per evitar una multa
Acredita les característiques del vehicle, és imprescindible per passar la ITV i no presentar-lo pot comportar sancions
Molts conductors s'asseguren de portar el permís de conduir i el permís de circulació, però obliden un altre document igual d'important: la fitxa tècnica del vehicle. Tot i que sovint passa desapercebuda, és imprescindible per acreditar que el cotxe compleix totes les condicions tècniques i de seguretat exigides per la normativa.
La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que aquest document forma part de la documentació obligatòria que cal portar sempre al vehicle. No disposar-ne quan l'autoritat el requereixi pot acabar en una sanció econòmica.
Què és exactament la fitxa tècnica?
La fitxa tècnica és el document oficial que identifica les característiques del vehicle i acredita que compleix la normativa vigent en matèria de seguretat i emissions contaminants.
A més, també deixa constància de qualsevol modificació homologada que s'hagi fet al cotxe després de la seva fabricació, fet que permet comprovar que continua sent legal per circular.
Es tracta, en definitiva, del "DNI tècnic" del vehicle.
Quina informació hi apareix?
La fitxa tècnica del vehicle recull totes les dades tècniques més importants, entre les quals destaquen:
- Fabricant i marca del vehicle.
- Variant i versió del model.
- Número d'identificació del vehicle (VIN).
- Cilindrada i potència del motor.
- Massa del vehicle.
- Tipus de combustible o font d'energia.
- Nivell d'emissions de CO₂.
- Historial de reformes o modificacions autoritzades.
Aquesta informació és imprescindible tant per als controls administratius com per verificar que el vehicle compleix les condicions amb què va ser homologat.
Quan s'ha de presentar?
La fitxa tècnica és un document imprescindible cada vegada que el vehicle passa la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
Quan arribem a l'estació d'ITV, hem d'entregar-la als inspectors perquè puguin comprovar les dades del vehicle i anotar-hi el resultat de la inspecció. Un cop finalitzada la revisió, la documentació es retorna al propietari amb la corresponent anotació de la inspecció superada o, si escau, amb les incidències detectades.
També s'ha de presentar sempre que la requereixin els agents de Trànsit durant un control a la carretera.
Per què és imprescindible portar-la sempre al cotxe?
Encara que avui dia la DGT permet consultar la documentació del vehicle a través de l'aplicació miDGT, les autoritats continuen recomanant portar també una còpia física de la fitxa tècnica.
Disposar-ne facilita qualsevol inspecció, evita incidències en cas de problemes tècnics i permet acreditar immediatament que el vehicle compleix la normativa.
Què passa si no la portes?
No portar la fitxa tècnica quan un agent la demana pot comportar una multa de 100 euros.
La sanció augmenta fins als 200 euros si, a més, el vehicle circula amb la ITV caducada.
La situació és encara més greu si el vehicle circula amb una ITV negativa, és a dir, després d'haver suspès la inspecció. En aquest cas, la infracció és considerada molt greu i la multa pot arribar als 500 euros.
Per això, igual que el permís de conduir i el permís de circulació, la fitxa tècnica és un document que convé portar sempre al cotxe. A més d'evitar sancions, acredita que el vehicle és segur, legal i apte per circular.
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