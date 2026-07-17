Europa planta cara a la Xina: aranzels de fins al 45% per frenar l’allau de pneumàtics barats
Brussel·les endureix les mesures antidúmping davant l’avenç de les marques xineses i la pèrdua de pes de la indústria europea
La guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina suma un nou capítol. La Comissió Europea ha decidit imposar aranzels antidúmping d’entre el 4,3% i el 45,3% als pneumàtics nous fabricats a la Xina per a cotxes, camions i autobusos.
L’objectiu de Brussel·les és frenar una pràctica que considera de competència deslleial: vendre productes al mercat europeu a preus artificialment baixos, per sota del que es considera un valor just, i dificultar així que els fabricants locals puguin competir en igualtat de condicions.
Per què Europa endureix els aranzels contra la Xina?
La decisió arriba després d’una investigació iniciada el maig del 2025 arran de les queixes dels fabricants europeus. Segons les conclusions de la Comissió Europea, diverses empreses xineses haurien comercialitzat els seus pneumàtics a preus molt inferiors als europeus, provocant un perjudici important a la indústria comunitària.
Brussel·les calcula que la diferència mitjana de preus era del 19%, però en els models més econòmics podia arribar fins al 35%. Precisament, aquest segment de baix cost representa nou de cada deu pneumàtics importats des de la Xina.
Aquesta estratègia ha permès a les marques xineses de pneumàtics guanyar quota de mercat amb molta rapidesa i ha augmentat la pressió sobre els fabricants europeus.
Les marques xineses ja controlen el 28% del mercat
Les dades mostren fins a quin punt ha crescut la presència de la Xina a Europa. Durant el 2024, les importacions xineses van augmentar en més de 35 milions d’unitats.
La seva quota de mercat va passar del 18% al 28%, mentre que la participació dels fabricants europeus va baixar del 60% al 53%.
Això significa que, malgrat que el consum de pneumàtics va créixer, la indústria europea no se’n va poder beneficiar de la mateixa manera. Una part important de la nova demanda va quedar en mans dels fabricants asiàtics, que oferien preus molt més baixos.
Aranzels de fins al 45,3%
La sanció més elevada arribarà al 45,3%, però no totes les empreses hauran de pagar el mateix. Les companyies xineses que van col·laborar amb la investigació tindran un gravamen del 24,4%.
La principal excepció és Hankook. Els pneumàtics d’aquesta companyia fabricats a la Xina només tindran un recàrrec del 4,3%, perquè la marca se centra principalment en models de gamma alta, un segment minoritari que, segons Brussel·les, no va causar el principal perjudici a la indústria europea.
Què està passant amb el sector automobilístic europeu?
La situació dels pneumàtics forma part d’un conflicte molt més ampli. El sector automobilístic europeu afronta una forta competència de les empreses xineses, no només en components, sinó també en vehicles complets, especialment en el mercat dels cotxes elèctrics xinesos.
La Unió Europea ja havia imposat aranzels als vehicles elèctrics fabricats a la Xina, i ara amplia aquesta política als pneumàtics. Brussel·les considera que el país asiàtic està intentant col·locar a Europa el seu excés de producció a preus molt baixos.
El vicepresident executiu de la Comissió Europea per a Indústria, Stéphane Séjourné, ha advertit davant del Parlament Europeu que les estratègies comercials “depredadores” de la Xina són una de les amenaces principals per a la competitivitat de la indústria automobilística europea.
Europa intenta protegir la seva indústria
La mesura pretén donar aire als fabricants europeus i evitar que la competència basada en preus molt baixos continuï erosionant la seva quota de mercat.
Tot i això, els aranzels als pneumàtics xinesos també poden generar noves tensions amb Pequín i afectar les relacions comercials entre les dues potències.
El gran repte per a Europa és trobar un equilibri entre protegir la seva indústria, mantenir preus competitius per als consumidors i evitar una escalada comercial amb la Xina.
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