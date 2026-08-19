Porsche sorprèn amb un canvi de marxes per a cotxes elèctrics: així vol recuperar les sensacions dels esportius de sempre
La marca alemanya estrena al Porsche Taycan l’innovador E-Shift
La indústria de l’automòbil avança ràpidament cap a l’electrificació, però aquest canvi també està transformant completament la manera de conduir. Els cotxes elèctrics destaquen per la seva acceleració immediata, el silenci i l’absència dels canvis de marxa tradicionals. Precisament això últim és el que Porsche vol recuperar amb una de les seves innovacions més sorprenents.
La marca alemanya continua buscant noves formes de combinar tecnologia, esportivitat i conducció elèctrica i ara ha desenvolupat el sistema E-Shift, pensat perquè conduir un elèctric no impliqui renunciar a algunes de les sensacions clàssiques d’un esportiu de combustió.
La novetat arriba amb la nova generació del Porsche Taycan i permet al conductor experimentar uns canvis de marxa virtuals molt semblants als que proporcionaria una caixa automàtica PDK de vuit velocitats.
Vuit marxes que, en realitat, no existeixen
Aquí hi ha la gran curiositat del sistema: el cotxe continua sent elèctric i no incorpora realment una caixa tradicional de vuit velocitats. És el programari del Porsche Taycan el que s’encarrega de recrear aquesta experiència.
L’E-Shift simula un total de vuit marxes i permet canviar-les manualment mitjançant les lleves situades darrere del volant esportiu GT. També es pot utilitzar en mode automàtic.
Per aconseguir que l’experiència sigui creïble, Porsche no s’ha limitat a mostrar un número diferent al quadre d’instruments. El sistema introdueix petites interrupcions en el lliurament de potència que reprodueixen físicament la sensació d’un canvi de marxa.
A això s’hi afegeix un comptarevolucions virtual, un indicador de la marxa seleccionada i fins i tot una llum que assenyala el moment de canviar.
Porsche també vol que l’elèctric soni
Una altra de les grans novetats afecta el so. L’E-Shift treballa conjuntament amb una nova interpretació del Porsche Electric Sport Sound, que modifica el so interior i exterior del vehicle en funció de la velocitat, la càrrega i les revolucions virtuals.
L’objectiu és crear una experiència molt més sensorial. El conductor no només veu com pugen les revolucions virtuals, sinó que també sent el canvi, escolta com varia el so i pot controlar les marxes amb les lleves.
Porsche vol aconseguir així una connexió més intensa entre persona i vehicle i recuperar una part de l’emoció que alguns conductors troben a faltar quan passen d’un esportiu de combustió a un cotxe elèctric.
No és una tecnologia pensada necessàriament per aconseguir una acceleració millor. La seva finalitat principal és transformar les sensacions que rep el conductor i fer que la conducció sigui més interactiva, esportiva i emocional.
No serà només un complement que puguis posar a qualsevol Porsche
L’E-Shift no és un accessori independent que es pugui comprar per instal·lar-lo en qualsevol vehicle. Porsche l’ha incorporat específicament a la nova gamma del Taycan.
La companyia confirma que l’opció E-Shift amb volant esportiu GT i lleves està disponible per a totes les variants i carrosseries del Taycan del nou any model. En canvi, el Porsche Taycan Turbo GT ja incorpora aquest sistema de sèrie.
De fet, la tecnologia ja apareix en la configuració dels nous Porsche Taycan model 2027 comercialitzats per la marca, de manera que no es tracta només d’un prototip o d’una idea de futur.
Més tecnologia més enllà de les marxes virtuals
El Porsche Taycan també incorpora altres actualitzacions tecnològiques. Porsche ha renovat el sistema d’infoentreteniment, ha millorat la integració amb els telèfons mòbils i introdueix un control per veu amb suport d’intel·ligència artificial en alguns mercats.
Tot forma part d’una mateixa estratègia: demostrar que el futur del cotxe elèctric no ha de significar necessàriament una conducció més freda o menys participativa.
Amb l’E-Shift, Porsche intenta fer exactament el contrari: utilitzar el programari per recuperar sensacions que la mateixa electrificació havia fet desaparèixer.
El resultat és una proposta especialment pensada per als amants de la conducció esportiva: un Porsche elèctric capaç d’accelerar sense interrupcions quan es vol, però també de permetre al conductor jugar amb vuit marxes virtuals, lleves, revolucions i so esportiu quan busca una experiència molt més semblant a la d’un Porsche tradicional.
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