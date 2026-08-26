Si el teu pare et renya quan aparques, digues-li que ell ho tenia més fàcil: el seu cotxe feia molt menys que el teu
Comparem les primeres generacions de models que fa dècades que són amb nosaltres amb les seves versions actuals: alguns han guanyat més d’un metre de llargada i gairebé tots són força més amples
Edgar Vivó
Hi ha cotxes que en mig segle han crescut més d’un metre. Tant és així que ni tan sols ja serien del mateix segment. Per exemple, el Volkswagen Polo actual és clarament més gran que el Golf I de 1974. Aquest feia 3.705 mm, pels 4.074 de l’actual Polo, que és 369 mm més llarg, 141 mm més ample i 41 mm més alt que el primer Golf. Això significa que actualment el Golf Mk1 ja no seria un compacte, sinó un utilitari.
Per tant, només cal posar una cinta mètrica al costat del primer Honda Civic, un Golf del 74 o el Toyota BJ que va iniciar la història del Land Cruiser i comparar-los amb els seus descendents actuals, per veure que en alguns casos hi ha més d’un metre de diferència.
Aquest és el cas de l’Honda Civic. L’SB1 de dues portes utilitzat com a referència el 1972 feia 3.405 mm de llargada, 1.505 d’amplada i 1.325 d’alçada. L’actual Civic e:HEV 2025 arriba als 4.560 mm de llargada, 1.802 d’amplada i 1.408 d’alçada. La diferència és ni més ni menys que de 1.155 mm de llargada. És a dir, el Civic ha afegit més d’un metre mantenint el mateix nom. D’amplada són 297 mm més, mentre que d’alçada només hi ha 83 mm. La comparació reflecteix l’evolució dimensional del nom Civic, tot i que les carrosseries utilitzades com a referència no siguin directament equivalents: el primer és un SB1 de dues portes i l’actual, un cinc portes.
El Toyota Land Cruiser es mou en xifres semblants, tot i que aquí la família s’ha dividit en diferents branques amb el pas de les dècades, però la comparativa del BJ de 1951 i l’actual Land Cruiser 250 serveix per visualitzar la transformació: dels 3.793 mm del 1951 als 4.925 mm del Land Cruiser 250 del 2025. Són 1.132 mm més de llargada i 405 mm més d’amplada, tot i que l’actual és 30 mm més baix.
Golf i Polo han sumat més de mig metre
Els Volkswagen permeten veure la mateixa evolució en cotxes molt més quotidians. El Golf I feia 3.705 mm el 1974 i la referència actual arriba als 4.282. Són 577 mm més de llargada. L’amplada augmenta 179 mm i l’alçada, només 73. Gairebé calcada és la crescuda del Polo. Dels 3.512 mm del 1975 als 4.074 mm de la referència actual hi ha 562 mm, mentre que ha guanyat 191 mm d’amplada.
Especialment curiós és el Porsche 911. El 2.0 Coupé de 1964 utilitzat per representar la primera generació feia 4.163 × 1.610 × 1.320 mm. El Carrera 992.2 de referència el 2026 arriba als 4.542 × 1.852 × 1.303 mm. Ha guanyat 379 mm de llargada i ni més ni menys que 242 d’amplada, però és 17 mm més baix. Aquí apareix una altra de les claus d’aquesta evolució. Fer-se més gran no significa necessàriament fer-se més alt.
Els que ja eren grans han canviat menys
La Mercedes-Benz Classe S mostra justament el fenomen contrari al Civic. El W116 de 1972 ja fregava els cinc metres, amb 4.960 mm de llargada i 1.870 d’amplada. La referència W223 de batalla curta utilitzada per al 2026 fa 5.180 × 1.921 × 1.503 mm. Després de més de cinc dècades, la diferència és de només 220 mm de llargada i 51 mm d’amplada. Comparat amb el salt del Civic o del Land Cruiser, sembla gairebé una evolució continguda.
El BMW Sèrie 5 queda en un punt intermedi. La primera generació E12 feia 4.620 × 1.690 × 1.425 mm. El 520i G60 utilitzat com a referència actual arriba als 5.060 × 1.900 × 1.515 mm. La diferència és de 440 mm de llargada i 210 d’amplada.
El Toyota Corolla mereix ser en aquesta història per la seva antiguitat i popularitat. El KE10 Standard de 1966 feia 3.845 × 1.485 × 1.380 mm, mentre que el Corolla actual de cinc portes se’n va als 4.370 × 1.790 × 1.460 mm. La diferència és de +525 mm de llargada, +305 mm d’amplada i +80 mm d’alçada. També aquí cal tenir en compte que no s’enfronten carrosseries exactament equivalents: el KE10 i el Corolla actual de cinc portes serveixen per visualitzar l’evolució dimensional del model, no com una parella de carrosseries idèntiques.
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