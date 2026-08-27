Àustria revoluciona les autopistes: els cotxes elèctrics poden córrer més que els de gasolina i dièsel
El país aplica límits de velocitat diferents per reduir la contaminació i premiar els vehicles sense emissions directes
La contaminació provocada pels vehicles continua sent un dels grans problemes ambientals de les ciutats i de les principals vies de circulació europees. Els cotxes de gasolina i dièsel emeten òxids de nitrogen, partícules contaminants i CO₂, unes emissions que afecten la qualitat de l’aire i contribueixen al canvi climàtic.
A més, la velocitat també hi té molt a veure. Com més ràpid circula un vehicle de combustió, més combustible acostuma a consumir i més emissions genera. Precisament per intentar reduir aquest impacte, Àustria ha adoptat un sistema de límits de velocitat que diferencia els vehicles segons el tipus de motor.
En determinats trams d’autopista, un cotxe de gasolina o dièsel pot estar obligat a circular com a màxim a 100 km/h, mentre que un cotxe elèctric pot continuar circulant a 130 km/h.
Per què Àustria limita els cotxes de combustió?
La mesura està relacionada amb la normativa austríaca IG-L (Immissionsschutzgesetz-Luft), una llei pensada específicament per protegir la qualitat de l’aire.
Quan en un determinat tram s’aplica una restricció IG-L per motius mediambientals, es pot reduir, per exemple, el límit habitual de 130 km/h fins als 100 km/h per als vehicles de combustió. Els vehicles 100% elèctrics, en canvi, poden quedar exempts de la reducció i continuar circulant a la velocitat general de la via.
No passa el mateix amb els híbrids endollables, que han de respectar la restricció ambiental igual que els vehicles de gasolina o dièsel.
La diferència és important perquè aquestes reduccions de velocitat no són simplement una qüestió de seguretat viària. El seu objectiu és directament reduir les emissions contaminants.
Segons l’Agència Federal de Medi Ambient d’Àustria, circular a 100 km/h en comptes de 130 km/h pot reduir aproximadament un 23% les emissions de CO₂ i prop d’un 40% les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) en els turismes. També disminueixen les partícules i el soroll del trànsit.
Els resultats: Àustria ha aconseguit millorar la qualitat de l’aire?
Les dades indiquen que la qualitat de l’aire a Àustria ha millorat considerablement durant els últims anys, tot i que seria incorrecte atribuir aquesta evolució exclusivament als límits de velocitat.
El 2025, Àustria va registrar una de les càrregues més baixes de les últimes dues dècades en contaminants com el diòxid de nitrogen (NO₂) i les partícules PM10 i PM2,5. A més, el límit austríac anual de NO₂ es va complir a totes les estacions de mesura, igual que ja havia passat el 2024.
L'Agència Federal de Medi Ambient assenyala diversos motius darrere d’aquesta millora, entre els quals hi ha la reducció continuada de les emissions del trànsit per carretera, unes normes d'emissions més exigents, la renovació del parc automobilístic i l'augment dels vehicles elèctrics. També hi han influït les condicions meteorològiques.
Per tant, els límits IG-L formen part d’un conjunt de mesures mediambientals i tenen un efecte directe sobre les emissions dels vehicles als trams on s’apliquen, però no són l’única explicació de la millora general de la qualitat de l’aire.
Un elèctric pot circular sempre més de pressa?
No. Aquesta és una de les claus del sistema austríac. L’exempció dels cotxes elèctrics només es pot aplicar quan la reducció de velocitat està imposada específicament per motius mediambientals.
Si la carretera està limitada per obres, trànsit, seguretat, meteorologia o qualsevol altra circumstància, tots els conductors han de respectar exactament el mateix límit, independentment de si circulen amb un vehicle elèctric, dièsel o de gasolina.
El mateix principi es pot trobar en determinades carreteres federals: si el límit normal és de 100 km/h però una restricció ambiental el redueix a 80 km/h, els elèctrics poden mantenir els 100 km/h sempre que la normativa i la senyalització del tram així ho permetin.
Podria Espanya copiar el sistema d’Àustria?
En teoria, Espanya disposa d’una eina que podria facilitar una diferenciació dels vehicles segons les emissions: els distintius ambientals de la DGT.
Les conegudes etiquetes 0, ECO, C i B ja permeten classificar els vehicles segons les seves característiques ambientals i serveixen, per exemple, per establir restriccions d’accés a les Zones de Baixes Emissions (ZBE).
Però actualment aquesta classificació no permet que un cotxe elèctric circuli més ràpidament que un vehicle de combustió.
A les autopistes i autovies espanyoles, el límit general per a turismes continua sent de 120 km/h, independentment del tipus de motor. Per implantar un model semblant a l’austríac caldria adaptar la normativa i establir quins vehicles podrien beneficiar-se de les excepcions.
L'experiència d'Àustria planteja, en qualsevol cas, una idea que podria generar debat a Espanya: utilitzar els límits de velocitat no només com una eina de seguretat viària, sinó també per combatre la contaminació atmosfèrica.
I les dades austríaques mostren per què la velocitat és important: passar de 130 a 100 km/h pot comportar una reducció considerable del consum, del CO₂ i dels NOx dels vehicles de combustió.
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