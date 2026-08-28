Marxes de vacances en cotxe? Aquests errors et poden costar molt cars
Una bona revisió, una conducció eficient i planificar l’aparcament poden evitar despeses inesperades durant les vacances
Abans d’emprendre un viatge en cotxe per anar de vacances, convé dedicar uns minuts a comprovar que el vehicle està en bones condicions. Una petita avaria, un pneumàtic amb poca pressió o un manteniment pendent poden acabar convertint un trajecte tranquil en una despesa important.
Per això, el primer pas per estalviar en vacances comença abans de sortir de casa. Revisar el cotxe, planificar la ruta i tenir controlats aspectes com el combustible, els peatges o l’aparcament pot marcar una gran diferència en el pressupost final del viatge.
Revisar el cotxe abans de sortir
El manteniment del cotxe és essencial, tant per seguretat com per evitar reparacions inesperades. Abans d’un trajecte llarg és recomanable comprovar l’estat general del vehicle i assegurar-se que les revisions estan al dia.
Cal prestar especial atenció als pneumàtics, ja que una pressió incorrecta no només pot afectar la seguretat, sinó que també pot fer augmentar el consum de combustible. Uns pneumàtics en bon estat i amb la pressió adequada ajuden el vehicle a circular amb més eficiència.
També és important comprovar els nivells de líquids, l’estat dels frens, els llums i qualsevol altre element que pugui ser clau durant el trajecte. Detectar un problema abans de sortir acostuma a ser molt més econòmic que haver d’afrontar una avaria en plena carretera.
Comparar preus també ajuda a estalviar
L’estalvi no depèn només del combustible. Alguns serveis relacionats amb el vehicle poden variar molt de preu.
Per això, abans de fer una revisió, renovar una assegurança o passar la ITV, pot ser útil comparar preus entre diferents establiments i empreses. Demanar més d’un pressupost permet trobar opcions més econòmiques i evitar pagar de més.
Aquesta planificació pot ajudar a reservar una part més gran del pressupost per gaudir de les vacances.
La manera de conduir també afecta la butxaca
Un cop a la carretera, la conducció eficient és una de les millors eines per gastar menys.
Les acceleracions brusques, les frenades fortes i circular a velocitats elevades fan augmentar el consum de gasolina o dièsel. En canvi, mantenir una velocitat estable, anticipar les frenades i conduir de manera suau ajuda a reduir la despesa.
També pot ser útil planificar la ruta abans de sortir per evitar desviaments innecessaris, retencions o trajectes més llargs del compte.
Si el viatge es fa amb familiars o amics, compartir cotxe també permet repartir el cost del combustible, dels peatges i d’altres despeses del trajecte.
Vigilar amb l’aparcament al lloc de vacances
Un dels costos que sovint es passa per alt és el pàrquing. En zones turístiques, pobles costaners i grans ciutats, aparcar pot ser car i complicat.
Buscar aparcament sense planificació pot provocar que donem moltes voltes amb el cotxe, gastem més combustible i acabem pagant tarifes més altes del previst.
Per això, abans d’arribar al destí, és recomanable consultar quines opcions d’aparcament hi ha a la zona, comparar preus i comprovar si existeixen zones gratuïtes o més econòmiques una mica més allunyades del centre.
També es poden utilitzar aplicacions com EasyPark per localitzar zones d’estacionament i gestionar el pagament des del mòbil. Aquest tipus d’eines permeten pagar només pel temps utilitzat i evitar desplaçaments innecessaris.
Estalviar durant tot el viatge
Fer vacances en cotxe dona llibertat i flexibilitat, però també pot acumular moltes petites despeses.
La clau és anticipar-se: revisar el vehicle, controlar la pressió dels pneumàtics, comparar preus, practicar una conducció eficient, compartir despeses quan sigui possible i planificar bé l’aparcament.
Són mesures senzilles que poden ajudar a reduir el cost final del trajecte i, sobretot, evitar que una avaria o una mala planificació acabin convertint les vacances en una factura inesperada.
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