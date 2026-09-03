Fins a 4.500 euros per canviar de cotxe: així funcionen les ajudes del Pla Auto+
El programa subvenciona la compra de vehicles electrificats i també cobreix operacions fetes des de l’1 de gener de 2026
Les ajudes del Pla Auto+ són el nou programa estatal destinat a incentivar la compra de vehicles electrificats a Espanya. El seu objectiu és facilitar l’accés a cotxes menys contaminants i accelerar la renovació del parc mòbil amb models elèctrics, d’hidrogen, híbrids endollables i altres tecnologies electrificades.
Una de les principals novetats és que aquestes ajudes ja es poden sol·licitar i, a més, tenen caràcter retroactiu. Això significa que també poden beneficiar-se’n les persones que hagin comprat un vehicle que compleixi els requisits des de l’1 de gener de 2026.
Per accedir-hi, caldrà acreditar la compra amb la factura corresponent i complir les condicions establertes pel programa.
Qui pot sol·licitar les ajudes del Pla Auto+?
Les ajudes per comprar cotxe elèctric estan pensades per a compradors de vehicles que compleixin els requisits tècnics i econòmics del programa.
La tramitació es pot fer de manera senzilla a través d’un concessionari adherit o, en el cas del rènting, mitjançant l’empresa corresponent. En aquests casos, és el mateix punt de venda qui s’encarrega de gestionar la sol·licitud en nom del comprador.
També es preveu la possibilitat de fer el tràmit a través de la plataforma en línia habilitada, sempre que es presenti tota la documentació requerida.
Quins vehicles poden rebre l’ajuda?
L’import màxim per als turismes és de 4.500 euros, però la quantitat final depèn de diversos factors.
Els cotxes elèctrics i els vehicles d’hidrogen són els que poden optar a un percentatge més elevat de l’ajuda. Els models PHEV i REEV també poden beneficiar-se del programa, però amb una proporció inferior.
El preu del vehicle també és determinant. Els cotxes amb un preu de fins a 35.000 euros poden obtenir un percentatge addicional més elevat que els que costen entre 35.000 i 45.000 euros.
A més, els vehicles poden ser nous o haver estat adquirits prèviament per un concessionari o punt de venda, sempre que la seva primera matriculació sigui posterior a l’1 de gener de 2025.
Fabricat a Europa? Pot sumar més ajuda
El Pla Auto+ també premia els vehicles fabricats o muntats dins de la Unió Europea.
Si el cotxe està fabricat o assemblat a la UE, es pot afegir un percentatge extra a l’ajuda. I si la bateria i el paquet de cel·les també són de fabricació europea, es pot sumar un altre percentatge addicional.
Aquests criteris busquen potenciar no només la mobilitat elèctrica, sinó també la indústria europea de l’automòbil.
Un descompte extra del concessionari
Un altre dels avantatges és que els concessionaris adherits han d’aplicar un descompte comercial mínim de 1.000 euros en la venda del vehicle.
Això significa que l’estalvi final no depèn només de la subvenció pública, sinó també de la rebaixa aplicada pel punt de venda.
En alguns casos, la combinació entre l’ajuda del programa i el descompte del concessionari pot reduir de manera significativa el preu final del vehicle.
Per què pot interessar demanar aquestes ajudes?
El principal avantatge del Pla Auto+ és reduir el cost inicial d’un cotxe elèctric o electrificat, que acostuma a ser un dels principals obstacles per a molts compradors.
A més, la gestió centralitzada a través de l’IDAE, l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia, simplifica el sistema respecte del model anterior, en què les ajudes depenien de les comunitats autònomes.
Per tant, qui estigui pensant a comprar un vehicle elèctric, híbrid endollable o d’hidrogen pot trobar en aquestes subvencions una oportunitat per reduir la factura final.
I si la compra ja es va fer a partir de l’1 de gener de 2026, també convé revisar si el vehicle compleix els requisits: el caràcter retroactiu del programa permet que molts compradors que ja tenen el cotxe puguin optar igualment a l’ajuda.
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