Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
L’expert explica que aquesta pràctica pot posar en risc la salut
Goundo Sakho
A l’estiu, les altes temperatures es converteixen en un factor de risc afegit per als conductors. D’acord amb la Direcció General de Trànsit (DGT), l’excés de calor dins del vehicle pot augmentar fins a un 20% el risc de patir un accident, ja que afavoreix l’aparició de fatiga, disminueix els reflexos i augmenta el temps de reacció.
I és que la calor no només afecta el conductor. Les altes temperatures també poden castigar alguns elements mecànics del vehicle, com els pneumàtics, la bateria, el líquid de frens o l’aire condicionat, un dels principals aliats dels viatgers per carretera durant els mesos d’estiu.
Amb això al cap, el mecànic Juan José Ebenezer ha volgut compartir a les xarxes socials alguns consells per combatre la calor dins del cotxe. Un d’ells té a veure precisament amb un gest que molts conductors fan just entrar al vehicle.
L’error que tots cometem
«Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes», comença dient en un vídeo de TikTok. Quan un cotxe roman diverses hores exposat al sol, la seva temperatura pot disparar-se i superar àmpliament la de l’exterior. La DGT confirma que, en determinades condicions, un cotxe tancat pot arribar fins i tot als 60 graus, per la qual cosa és aconsellable ventilar l’interior abans d’iniciar la marxa.
Així ho explica Ebenezer: «No et dic que no posis l’aire, simplement has de canviar un detall: posar l’aire condicionat, baixar les finestres i deixar que el cotxe es ventili».
La idea és senzilla: permetre que el sistema de climatització pugui refredar l’interior de manera més eficaç. «Durant uns segons, aquesta mateixa ventilació farà que l’aire que rebis sigui directament fresquet, però que no tingui aquests vapors produïts pels plàstics», explica el mecànic.
Tenir cura de la nostra salut
La calor dins del cotxe pot suposar un problema molt més gran del que sembla. Segons la DGT, amb una temperatura de 35 graus, el conductor pot deixar de percebre entre un 10% i un 20% dels senyals de trànsit i cometre més errors al volant. Per això, l’organisme recomana mantenir una temperatura d’entre 21 i 23 graus per viatjar en condicions de seguretat.
Un cop a la carretera, la recomanació és clara: hidratar-se i fer descansos cada dues hores o 200 quilòmetres. «Són petits detalls, igual que intentem cuidar la dieta, igual que intentem fer coses per viure més sans. Són coses que potser desconeixies i que et poden anar molt bé per tenir una mica més cura de la salut», conclou Ebenezer.
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