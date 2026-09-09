El truc japonès per estalviar combustible: així pots gastar menys cada vegada que condueixes
Una conducció més suau i anticipada pot reduir la despesa sense haver de canviar de cotxe
Molts conductors gasten més combustible del necessari sense adonar-se’n. Acceleracions brusques, frenades tardanes, portar pes innecessari al maleter o circular amb una pressió incorrecta als pneumàtics són petits gestos que, repetits cada dia, poden acabar augmentant de manera notable la despesa.
I no sempre cal canviar de vehicle per estalviar gasolina o dièsel. Una part important del consum depèn directament de la manera com conduïm.
Precisament aquí entra en joc l’anomenat truc japonès per estalviar combustible, basat en una conducció molt més suau, constant i anticipativa.
El truc japonès: accelerar menys i aprofitar més la inèrcia
La idea és senzilla: evitar acceleracions brusques i anticipar-se al trànsit.
Quan trepitgem l’accelerador amb força, el motor necessita injectar més carburant. Si, al contrari, augmentem la velocitat de manera progressiva i mantenim un ritme estable, el consum disminueix.
Un exemple clar és el dels semàfors.
Molts conductors continuen accelerant fins que són molt a prop d’un semàfor en vermell i després frenen de cop. Aquesta manera de conduir provoca una despesa doble: primer es consumeix combustible per accelerar i després es dissipa tota aquella energia en frenar.
La conducció eficient consisteix a detectar amb antelació que haurem d’aturar-nos, aixecar el peu de l’accelerador i deixar que el vehicle avanci aprofitant la seva pròpia inèrcia.
Aquest hàbit permet reduir el consum de combustible i també disminuir el desgast dels frens.
Les acceleracions brusques poden sortir cares
Una de les principals fonts de despesa innecessària són els canvis constants de velocitat.
Accelerar fort, frenar i tornar a accelerar obliga el motor a treballar contínuament amb més intensitat.
Per això, els experts en conducció eficient recomanen mantenir una velocitat el màxim de constant possible i evitar maniobres agressives quan no siguin necessàries.
A més d’estalviar, aquesta manera de conduir també pot millorar la seguretat i fer el trajecte més còmode.
Vigila la pressió dels pneumàtics
Els pneumàtics també tenen un paper fonamental en el consum.
Quan circulen amb una pressió inferior a la recomanada, augmenta la resistència amb l’asfalt i el motor ha de fer més esforç per moure el vehicle.
Revisar periòdicament la pressió dels pneumàtics és, per tant, una de les mesures més senzilles per evitar una despesa innecessària de carburant.
També és important mantenir en bon estat el filtre d’aire, les bugies i els components mecànics del vehicle.
Un motor ben mantingut treballa de manera més eficient.
No converteixis el maleter en un magatzem
Un altre error habitual és circular permanentment amb objectes pesants al vehicle.
Segons les dades recollides, afegir uns 50 quilos de pes pot incrementar el consum al voltant d’un 2%.
Eines, caixes, equipatge antic o objectes que no necessitem poden sumar diversos quilos sense que en siguem conscients.
Per això, buidar periòdicament el maleter és una manera fàcil i gratuïta de reduir el pes del vehicle i, amb això, el consum.
Compte amb les finestres i les barres del sostre
A velocitats elevades, l’aerodinàmica és especialment important.
Circular per carretera o autopista amb les finestres baixades augmenta la resistència de l’aire i obliga el motor a treballar més.
Passa una cosa semblant amb les barres de sostre o els portaequipatges quan es mantenen instal·lats sense necessitat.
Retirar-los quan no s’utilitzen pot ajudar a millorar l’eficiència.
Planificar la ruta també és estalviar
Fer voltes innecessàries, trobar-se amb embussos o repetir trajectes també augmenta la despesa.
Planificar el recorregut abans de sortir permet estalviar combustible, especialment quan podem evitar zones congestionades o agrupar diverses gestions en un mateix desplaçament.
A més, reduir els trajectes curts repetits ajuda el motor a treballar durant més temps a una temperatura adequada.
Consells per gastar menys mentre condueixes
Els especialistes en estalvi de combustible coincideixen en diversos hàbits senzills que poden marcar la diferència:
- Accelerar de manera progressiva i evitar trepitjar l’accelerador bruscament.
- Anticipar les frenades i aprofitar la inèrcia del vehicle.
- Mantenir una velocitat constant sempre que sigui possible.
- Revisar regularment la pressió dels pneumàtics.
- Fer un bon manteniment del motor.
- Retirar del vehicle el pes innecessari.
- Treure les barres del sostre quan no s’utilitzin.
- Planificar els trajectes per evitar quilòmetres i embussos innecessaris.
En definitiva, estalviar combustible depèn en gran part de com conduïm.
El denominat truc japonès no requereix cap dispositiu especial ni cap inversió: consisteix a conduir amb més suavitat, mirar més lluny, anticipar-se al trànsit i aprofitar millor la inèrcia del cotxe.
Petits canvis que, aplicats cada dia, poden reduir la factura del carburant i també ajudar a allargar la vida útil del vehicle.
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