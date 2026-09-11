El mercat del cotxe usat es dispara a l’agost: els seminous i electrificats guanyen terreny
Les vendes creixen un 6,1% i els models més recents lideren l’augment
El mercat de vehicles d’ocasió ha tancat l’agost de 2026 amb una clara tendència a l’alça. Durant aquest mes s’han registrat 180.281 operacions entre turismes i vehicles comercials lleugers, fet que representa un increment interanual del 6,1%.
Concretament, els turismes de segona mà han sumat 155.532 transferències, mentre que les furgonetes usades han arribat a les 24.749 unitats. Unes xifres que confirmen que la compra de vehicles usats continua guanyant pes entre els conductors.
En el conjunt dels vuit primers mesos de l’any, el mercat ja acumula 1.698.990 vehicles transferits, un 2,9% més que en el mateix període de l’any anterior.
Els cotxes més nous són els que més creixen
Una de les dades més destacades és el fort augment de la demanda de vehicles seminous.
Els turismes de fins a 12 mesos d’antiguitat han incrementat les vendes un 17,5%, mentre que els vehicles d’entre 1 i 2 anys han disparat les transferències un 30,5%.
Aquesta tendència també es repeteix en el cas de les furgonetes, on les unitats d’entre 1 i 2 anys han augmentat un espectacular 78,4%, i les de menys d’un any han crescut un 31,2%.
Aquest comportament reflecteix un canvi en les preferències dels compradors, que cada vegada busquen més vehicles de segona mà recents, amb menys quilometratge, més tecnologia i sistemes de seguretat més avançats.
Els vehicles electrificats també guanyen força
Tot i que els motors de gasolina i dièsel continuen dominant el mercat, amb un 83% de les operacions, els vehicles electrificats han registrat increments molt superiors.
Els cotxes elèctrics purs han crescut un 32,6% a l’agost, fins a arribar a les 2.565 unitats, mentre que els híbrids endollables han augmentat un 55,9%, amb 4.621 operacions.
En conjunt, els vehicles electrificats d’ocasió ja representen el 4,8% del total de les vendes del mes.
Aquest increment confirma una tendència clara: encara que la gasolina i el dièsel continuen sent majoritaris, cada vegada més compradors comencen a mirar cap a models elèctrics i híbrids.
Què explica aquest creixement?
Les dades mostren que el mercat està impulsat principalment pels cotxes més joves i pels models electrificats. El fet de trobar vehicles relativament nous a preus més baixos que un cotxe acabat de sortir del concessionari està atraient molts compradors.
A més, la renovació del parc automobilístic i l’augment de l’oferta de cotxes seminous també contribueixen a explicar aquest repunt.
Els turismes de més de 10 anys continuen representant una part important del mercat, però el seu creixement és més moderat, amb un 5,1%, mentre que els vehicles d’entre 6 i 10 anys han registrat una caiguda de l’1,4%.
D’on surten aquestes dades?
Les xifres provenen de l’anàlisi mensual del mercat de vehicles d’ocasió, que estudia les transferències de turismes i vehicles comercials lleugers registrades a Espanya.
Les dades permeten observar l’evolució del mercat per antiguitat dels vehicles, tipus de propulsió i comunitats autònomes, i mostren clarament que el creixement està concentrat en els models més recents.
Per territoris, la Comunitat de Madrid ha registrat els increments més importants, amb un +50,8% en turismes i un +48,2% en furgonetes, seguida de Castella-la Manxa.
El Pla Auto+, un nou impuls als vehicles electrificats
Aquest creixement coincideix amb l’entrada en vigor del Pla Auto+, un programa d’ajudes a la compra de vehicles electrificats que busca accelerar la renovació del parc automobilístic i fomentar tecnologies menys contaminants.
El pla contempla incentius per a la compra de determinats vehicles elèctrics i híbrids endollables, inclosos alguns models seminous de menys de 12 mesos.
Des d’Ancove valoren positivament la continuïtat d’aquestes subvencions, però també han advertit que el programa compta amb una dotació pressupostària limitada.
L’associació reclama, a més, que les ajudes per als vehicles electrificats de menys d’un any no quedin restringides només als concessionaris oficials, sinó que també puguin aplicar-se a les empreses professionals de compravenda independents.
Amb aquestes dades, l’agost confirma una tendència cada vegada més clara: el mercat de cotxes de segona mà continua creixent, però ho fa especialment gràcies als vehicles més nous i electrificats, que guanyen protagonisme entre els compradors.
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme
- Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat
- Manuel, ensinistrador caní: «Si el teu gos fa això quan arribes a casa, t’està intentant dir alguna cosa»
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027