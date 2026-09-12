El consell de Juan José Ebenezer per refrescar el cotxe i conduir amb més seguretat
Ventilar bé el vehicle pot reduir els efectes de la calor
Entrar en un cotxe que ha estat hores aparcat al sol pot convertir-se en una experiència sufocant. Durant els mesos d’estiu, la temperatura a l’interior del vehicle pot pujar molt ràpidament i superar àmpliament la temperatura exterior.
La DGT adverteix que, en determinades condicions, un cotxe tancat pot arribar a temperatures pròximes als 60 graus. Una situació que no només provoca incomoditat, sinó que també pot afectar directament la salut del conductor i la seguretat viària.
Quan el cos està sotmès a una calor excessiva augmenten la fatiga, el cansament, la somnolència i la pèrdua de concentració. També poden empitjorar els reflexos i augmentar el temps necessari per reaccionar davant d’un imprevist.
Amb calor, conduïm pitjor
La mateixa Direcció General de Trànsit alerta que conduir amb temperatures elevades pot augmentar fins a un 20% el risc de patir un accident.
Els efectes poden ser especialment evidents quan la temperatura dins del vehicle arriba als 35 graus. En aquestes condicions, el conductor pot deixar de percebre entre un 10% i un 20% dels senyals de trànsit i cometre més errors al volant.
Per això, la recomanació és mantenir l’habitacle entre els 21 i els 23 graus, una franja que ajuda a conservar l’atenció i a conduir en millors condicions.
L’error que molts conductors cometen en pujar al cotxe
Precisament sobre aquesta situació ha volgut advertir el mecànic Juan José Ebenezer, conegut a les xarxes socials pels seus vídeos divulgatius sobre manteniment i consells per als conductors.
«Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
La seva recomanació és molt senzilla. No es tracta de renunciar a l’aire condicionat, sinó de canviar l’ordre.
Aire condicionat sí, però amb les finestres baixades al principi
Ebenezer recomana posar en marxa l’aire condicionat i, durant els primers segons, baixar les finestres perquè l’aire calent acumulat pugui sortir.
«No et dic que no posis l’aire, simplement has de canviar un detall: posar l’aire condicionat, baixar les finestres i deixar que el cotxe es ventili», explica.
Aquesta ventilació inicial permet expulsar més ràpidament l’aire calent i ajuda que el sistema de climatització pugui començar a refredar l’habitacle de manera més eficient.
El mecànic també apunta que ventilar ajuda a renovar l’aire acumulat a l’interior després d’hores d’exposició al sol.
No només és qüestió de comoditat
Conduir amb una temperatura adequada és molt més que intentar passar menys calor.
L’excés de temperatura pot provocar fatiga, irritabilitat, pèrdua de concentració i una pitjor capacitat de reacció, factors especialment perillosos quan se circula a gran velocitat.
La DGT també recomana evitar, sempre que sigui possible, conduir durant les hores de màxima calor i revisar l’estat del vehicle abans dels grans desplaçaments.
La calor també pot afectar els pneumàtics, la bateria, els líquids del vehicle i el sistema d’aire condicionat, per la qual cosa un bon manteniment és especialment important durant l’estiu.
Hidratar-se i descansar continua sent essencial
Un cop a la carretera, els consells continuen sent els habituals, però imprescindibles: hidratar-se bé, evitar menjars excessivament pesats, fer pauses i descansar aproximadament cada dues hores o 200 quilòmetres.
Perquè un gest tan senzill com ventilar correctament el vehicle abans de començar a circular pot semblar insignificant, però forma part d’un conjunt de petites mesures que poden ajudar a reduir els efectes de la calor al volant.
La idea que transmet Juan José Ebenezer és clara: no cal deixar de posar l’aire condicionat. Cal, simplement, utilitzar-lo bé i recordar que mantenir una temperatura adequada dins del cotxe també és una qüestió de salut i seguretat viària.
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