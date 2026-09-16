La DGT confirma l'esperada arribada de la nova matrícula de cotxe per a principis del 2027: la novetat que arriba als cotxes
La DGT es prepara per deixar enrere la sèrie amb la lletra N i iniciar una combinació que encara no s’ha vist mai a les carreteres de l’Estat
M. Riu
Les matrícules dels vehicles amaguen molta més informació del que sembla a primera vista. A banda de servir per identificar cada cotxe, també permeten fer-se una idea aproximada de la seva antiguitat i, en el cas dels models més antics, fins i tot del territori on van ser matriculats.
El sistema actual, format per quatre xifres i tres lletres, es va implantar l’any 2000 i elimina qualsevol referència provincial. Des de llavors, les combinacions avancen de manera progressiva, tot evitant certes lletres i seqüències que podrien generar confusions o paraules inadequades.
Hi ha combinacions prohibides
La Direcció General de Trànsit (DGT) exclou determinades lletres i combinacions. Per exemple, no s’utilitzen vocals per evitar que es formin paraules o sigles fàcilment recognoscibles. Tampoc apareixen lletres com la Ñ o la Q, que es podrien confondre amb altres caràcters.
Això impedeix que les matrícules generin paraules malsonants, noms propis o sigles conegudes, fet que simplifica la identificació dels vehicles i evita errors administratius.
La lletra P arribarà el 2027
Actualment, les noves matriculacions es troben dins de les sèries que comencen per la lletra N. Durant els pròxims mesos, les combinacions continuaran avançant de manera progressiva fins a esgotar aquesta sèrie.
La principal novetat arribarà previsiblement a finals del 2026 o durant els primers mesos del 2027, quan les matrícules estrenaran la lletra P. Serà la primera vegada que aquesta inicial apareixerà en el sistema actual de plaques implantat fa més de dues dècades.
Cada combinació dura pocs mesos
La velocitat amb què avancen les lletres depèn directament del nombre de vehicles que es matriculen. Habitualment, cada combinació de tres lletres es manté entre tres i quatre mesos, tot i que el ritme pot variar segons l’evolució del mercat automobilístic.
Per aquest motiu, la data exacta del salt a la lletra P encara no està tancada, però les previsions apunten que els primers vehicles amb aquesta nova identificació començaran a circular durant el 2027. Una petita novetat administrativa que marcarà una nova etapa en l’evolució de les matrícules a l’Estat.
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