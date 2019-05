La clatellada de Torra a Carrizosa sobre els resultats de Cs a les municipals

Regió7

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que els resultats de les eleccions municipals i europees del 26-M reforcen el Govern i envien un missatge a Europa: "Escolta un poble que vota una vegada i un altra per la llibertat, la democràcia i el dret a l'autodeterminació". En la sessió de control d'aquest dimecres al matí al Parlament, Torra ha reivindicat l'obra de l'executiu després del primer any de mandat. Al seu torn, el president del PSC-Units, Miquel Iceta, n'ha fet un balanç "d'ineficàcia i mal Govern". El cap de l'oposició, Carlos Carrizosa, ha recordat a Torra la "sonora bufetada" de la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg -sobre la suspensió del ple posterior de l'1-O-, i el president li ha respost constatant les zero alcaldies de Cs després de les municipals.