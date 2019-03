Judici al procés | 6a setmana

Regió7

Aquesta ha estat una setmana estranya en el judici del procés, hi ha hagut dos aspectes. Per una banda els guàrdies civils citats a declarar pels escorcolls i han acabat narrant escenes de pànic i terror en els fets de l'1-O i el 20-S. Això ha creat un clima psicològic que es presenta advers als acusats. Per altra banda han estat rellevants les diferents «enganxades» entre el jutge Marchena i les defenses dels acusats sobre que els guàrdies civils aportin la seva visió sobre els fets. Els vídeos dels fets han decidit veure'ls tots junts quan sigui el moment de verificar aquestes proves.