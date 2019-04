Les claus del judici al procés | 8a setmana

Ja fa dies que el judici del procés no està presentant novetats en quan a declaracions inesperades es refereix. Aquest setmana s'ha repetit una altra desfilada de policies que expliquen la violència física, verbal i moral de les intervencions que van fer l'1-O a Catalunya. Entre mig han declarat dos comissaris dels Mossos d'Esquadra: Ferran López i Juan Carlos Molinero. Han explicat el mateix que Trapero, que la cúpula dels Mossos va advertir al Govern de la Generalitat que no comptessin amb ells per les «aventures unilateralistes». Però la novetat ha estat la conversa que van tenir els Mossos amb l'expresident Puigdemont.