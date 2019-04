Les claus del judici al procés | 10a setmana

Regió7

Hi ha moments en què costa entendre les regles del joc del judici al procés. Aquesta setmana el magistrat suprem de la sala; Marchena ha esbroncat molt durament a un dels advocats de la defensa perquè un testimoni ha començat a fer, el que el jutge ha denominat com a, una conferència acadèmica sobre el dret de l'autodeterminació. El mateix magistrat aquesta setmana ha renyat a un altre testimoni. Aquestes jornades han estat sense fets claus ni remarcables. VOX per la seva banda ha intentat destapar una suposada conspiració unilateralista.