Judici al procés | 11a setmana

Regió7

És la 11a setmana del judici al procés i cada vegada hi ha menys novetats. Segueixen declarant els votants de l'1-O i parlen d'actitud pacífica per la seva part i en contrapartida una agressivitat sense precedents per part de les forces policials de l'estat. L'enganxada habitual entre el jutge magistrat Marchena i els advocats ja és habitual en aquest judici. Però aquesta setmana en especial el jutge ha trobat impertinent la pregunta d'un dels advocats de la defensa, però finalment els seus propis companys l'han fet rectificar i han donat la raó a la defensa.