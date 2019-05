Les claus del judici al procés | 13a setmana

Regió7

S'acosta el final del judici al procés i es rumoreja que hi haurà sentència a finals d'estiu. Ara queda la vista dels vídeos que aquí a Catalunya ja s'han vist repetides vegades. El Tribunal ha pres nota de tot el que ha passat i sembla que aquest judici, després de tot, no ha servit de gran cosa. Possiblement en aquest judici, els acusats faran un últim "speech" per tal de gastar la última bala per aconseguir marxar sense condemna o amb una condemna menor a la que es demanava. Queda per veure si els presos electes podran esperar a casa la seva condemna o al contrari, a la presó.