Els millors smartphones per menys de 200 euros

Regió7

Tens ganes de canviar el teu smartphone, però no tens ganes de gastar-te molts diners? Doncs fes clic al vídeo i dóna un cop d'ull als millors telèfons per menys de 200 euros. Et portem una petita selecció de 5 dispositiu de diferents marques, com per exemple Xiaomi, Huawei o Samsung. Aquests aparells per tenir un cost econòmic força baix tenen una qualitat i una potència que podrien inclús rivalitzar amb els telèfons intel·ligents d'alta gamma. Ja n'hi ha prou de buidar sempre la cartera per pagar un mòbil en condicions!