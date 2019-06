Les millors tablets per menys de 300 euros

Regió7

Tornem amb un nou vídeo i és el torn de les tablets, aquell dispositiu que és exactament igual que un telèfon mòbil però amb la pantalla més gran. I sabem que el que més us agrada és que portin el segell de la triple B (bo, bonic i barat). Doncs no us perdeu aquesta llista amb les 5 millors tablets per menys de 300 euros, n'hi ha de diferents marques com la famosa Samsung, la xinesa Huwei, l'espanyola Bq o la mítica Apple. En aquest rànquing us mostrarem diverses opcions a uns preus increïbles.