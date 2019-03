Agents de la Guàrdia Civil intenten entrar per la força a l'IES Quercus

L'institut d'educació secundària Quercus de Sant Joan de Vilatorrada ha sigut un altre dels llocs on s'han viscut moments de tensió, al llarg d'aquest matí de diumenge, a la localitat bagenca. El centre educatiu, que era un dels tres col·legis electorals habilitats al municipi, ha viscut a mig matí la visita d'agents de la Guàrdia Civil, que s'han obert pas per la força fins plantar-se just davant les portes de vidre que donen accés al vestíbul del bloc. Un cop allà, han trencat el vidre a cops de mall per poder entrar.