Unes 3.000 persones celebren el Cap d'Any a l'esplanada de Lledoners

OSCAR BAYONA

L'esplanada de Lledoners va acollir la nit del 31 una revetlla popular per celebrar el Cap d'Any al costat dels presos independentistes. Impulsada pel col·lectiu Omplim Lledoners, la trobada va començar a les set de la tarda i va reunir més de 3.000 persones que van voler fer costat als polítics presos en una nit sempre especial. Abans del tradicional «bona nit» de Joan Bonanit, a tres quarts de nou del vespre, i de la mateixa manera que ja es va fer per Nadal i Sant Esteve, els Músics per la Llibertat van protagonitzar una cantada de nadales. Tot seguit es va donar pas a l'àpat, un sopar de carmanyola que cada persona va portar de casa i que va estar amenitzat per música i espectacles. A més, es va instal·lar una pantalla gegant a través de la qual es van projectar missatges de Carles Puigdemont i Toni Comín.