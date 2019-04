Recomanacions per Sant Jordi: novel·la en català

Regió7

Torna Sant Jordi un any més i per això des del Regió7 us portem una sèrie de vídeos anomenats «Recomanacions per Sant Jordi». Amb Toni Mata, redactor de la secció cultures, com a lector innat i expert en tot tipus de llibres us porta en diferents vídeos un seguit de recomanacions per a poder fer una celebració com cal i tenir una bona lectura. Des de llibres infantils i juvenils fins a llibres de regal, passant per l'assaig i la no ficció podreu trobar un ampli ventall per triomfar aquest Sant Jordi.