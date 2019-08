Els millors festivals d'aquest estiu

Regió7

N’hi ha de tot tipus, dels que et fan ballar i altres que et fan saltar com un boig, però tots són genials. Amb aquesta calor que estem patint des de ja fa uns dies, el millor que podem fer és tancar-nos a casa i no sortir fins que acabi aquesta infernal onada de calor, però això seria molt avorrit i per això us presentem una ruta pels millors festivals d’estiu arreu del país. Hi ha una diversitat i un ampli ventall d’opcions per escollir, fes un cop d'ull al vídeo.