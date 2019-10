Vídeo: Un paracaigudista s'estampa contra un fanal en la desfilada del 12-O a Madrid

Redacció

Un paracaigudista ha xocat contra un fanal quan baixava a tota velocitat per aterrar just davant la tribuna d'autoritats de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. El paracaigudista portava una gran bandera d'Espanya que havia d'entregar a Felip VI. El rei Felip VI ha presidit aquest dissabte 12-O la desfilada militar de la Hispanitat on el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha estat acollit amb xiulades i crits de ?fora, fora? per part del públic que es troba a la Castellana de Madrid. D urant els moments previs a l?acte s?ha pogut veure Sánchez parlant amb l?alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i també els líders del PP, Cs i Vox, Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal, conversant a la primera fila de la tribuna. Com és habitual, aquesta és una desfilada marcada per les absències. No hi és present ni el president de la Generalitat ni el lehendakari basc. No hi és tampoc el líder de Podem, Pablo Iglesias. És una commemoració prèvia a la sentència que es donarà a conèixer a principis de la setmana que ve i que previsiblement serà també el centre de les converses de la recepció que el monarca ofereix al Palau Reial a partir de les 13.15. En una entrevista a TVE prèvia a la desfilada la ministra de Defensa, Margarita Robles ha criticat els xiulets a Sánchez, que ha qualificat de ?manca de respecte?.