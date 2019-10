Eulis Báez: «No podem pensar en cansament ni res d'això, és el que hi ha»

Regió7

El Baxi Manresa ha derrotat al Lietkabelis lituà al Nou Congost en la segona jornada de la Champions League (76-70). Els de Pedro Martínez han patit en alguns moments del partit per l'ajustat marcador, però el domini ha estat del conjunt local i la victòria ha estat molt ben treballada pel Baxi. Els interiors, Kravish i Magarity, han estat els homes més destacats del partit. Per part del Lietkabelis, l'exmanresà Sakic ha donat més d'un mal de cap a la defensa local. Eulis Báez ha afirmat que la fatiga no pot ser un mal de cap ja que «és el que hi ha», i que l'equip s'ha d'acostumar a jugar dos partits per setmana.