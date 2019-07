El brutal accident entre un helicòpter i una avioneta

Agencia ATLAS

Difonen les imatges de l'impactant xoc d'un helicòpter i una avioneta en ple vol. En l'accident, ocorregut als Alps, van morir set persones i ara la policia italiana ha difós les imatges. Es van estavellar un helicòpter i una avioneta. El xoc va ser gravat per dues càmeres instal·lades en l'helicòpter. Els investigadors creuen que el pilot no va veure l'avioneta i va col·lisionar contra el seu tren d'aterratge. Va ocórrer el mes de gener passat. Les imatges han conmocionat a mig món en veure que l'accident va ocórrer fa mesos i fins ara no s'ha sabut res.