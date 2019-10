Resum de la manifestació històrica del 3 d'octubre

Manresa ciutat tancada. Aquest dimarts 3 d'octubre, a les principals artèries de la capital del Bages els comerços oberts eren franca minoria, però la traca final de la vaga general convocada pel Comitè de Defensa del Referèndum van ser les 28.000 persones, segons la dada oficial feta pública per l'Ajuntament de Manresa, que van desbordar la plaça Sant Domènec al migdia i van omplir de cap a cap la carretera de Cardona. Mossos demanava que la manifestació no passés per davant de la Guàrdia Civil per evitar possibles incidents. Però els manifestants ja feia estona que havien decidit col·lectivament passar en silenci i amb les mans alçades per davant la Guàrdia Civil. Les pancartes confeccionades deien «No tenim por de la seva repressió», «Porres contra urnes. Violència contra civisme» i no quadraven amb desviar-se del camí. L'arribada de mig centenar de bombers va ser rebuda amb una ovació. Tenien la missió d'interposar-se entre la gentada i la caserna, conjuntament amb Policia Local i Mossos d'Esquadra. Els Bombers anaven al capdavant i des del tractor es donaven consignes d'encerclar qualsevol violent per neutralitzar-lo entre tots. La vaga s'havia convocat per rebutjar la violència i no se'n volia gens.