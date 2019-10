Argelaguet: «He dit als Mossos que podíem arribar a una solució negociada»

Agència Catalana de Notícies

Alumnes que han volgut entrar a la UPC a primera hora del matí de Manresa i que se l'han trobat barrada s'han enfrontat amb els estudiants que havien barrat les portes i han trucat als Mossos d'Esquadra, que hi han anat després de passar, per error, per la UManresa-FUB pensant-se que els problemes els tenien allà. Un cop a la UPC, els agents han parlat amb la directora, Rosa Argelaguet, que ha explicat a aquest diari que ha decidit que no actuessin per obrir les instal·lacions per evitar la mala maror que hauria desencadenat aquesta actuació. Argelaguet sí que ha confirmat a Regió7 que si demà dimecres els convocants no obren les portes com està previst, la decisió potser serà una altra. Aquest diari ha parlat amb un de la vintena d'estudiants que a les 11 del matí eren a dins del centre i ha confirmat que a la tarda tenen previst començar a desmuntar les barricades per tal que demà qui hi vulgui entrar ja ho pugui fer amb normalitat, si bé també hi ha convocada vaga, dimecres i dijous; en aquest cas pel Sindicat d'Estudiants i no només a les universitats sinó també als instituts.