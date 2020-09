El castell de focs de Manresa 2020, resumit en 100 segons

Regió7

Dos castells de focs idèntics preparats per llançar la pirotècnia entre 150 i 180 metres d'alçada -i 200 en el moment de més explosió- per tal que en poguessin gaudir el màxim de manresans des casa seva. Aquesta era la consigna del doble castell de focs de la festa major, des del Palau Firal i el Congost, que va omplir ahir a la nit el cel de Manresa durant vuit minuts. Va ser intens però breu i hi ha qui no en va poder gaudir perquè des de casa seva no es veia. En aquest vídeo, resumim l'espectacle en 100 segons.