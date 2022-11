Quan falten 10 dies perquè arrenqui un <strong>Mundial de Qatar</strong> que ha generat molta polèmica pels casos d’obrers que han perdut la vida en el procés de construcció dels estadis o a causa de la falta de tolerància del país àrab respecte a la identitat sexual de les persones, entre altres qüestions, una altra situació de conflicte amenaça la seguretat de l’esdeveniment. Es tracta del desplaçament massiu que portaran a terme més de 30.000 aficionats israelians que prioritzaran el fet de disfrutar de l’espectacle futbolístic a la seva pròpia seguretat. Alguns viatgen fins i tot amb la desaprovació de les seves famílies.

Un d’ells és Amit Kaminsky, un home de 25 anys resident a Tel Aviv. El noi assegura que no tem per la seva integritat per ser en territori hostil tenint en compte la internacionalitat d’una organització massiva com la que requereix un campionat mundial de futbol, tot i que admet que haurà de mantenir un «perfil baix». No lluirà símbols jueus ni parlarà hebreu als carrers. És el preu que ha de pagar davant la por a les represàlies.

Fòrums d’ajuda

Mundial 2022 Public Group és un grup de Facebook de 9.000 membres creat per orientar els israelians que s desplaçaran a Qatar i els pot ser de molta ajuda, perquè hi poden llegir consells sobre com comportar-se al país àrab o com actuar en cas d’emergència, ja que les relacions entre tots dos estats són inexistents. «¿S’adonen que estem molt bojos, perquè viatjarem a un país enemic per mirar un torneig de futbol?», és un dels comentaris que apareix al fòrum.

Tanmateix, l’investigador de l’Institut d’Estudis de Seguretat Nacional d’Israel, Yoel Guzansky, al mateix temps que admet la complexitat de l’assumpte, considera que al país amfitrió no li interessa tenir aldarulls ni res que perjudiqui la seva imatge de cara al món. «Qatar no vol problemes; van invertir moltíssims diners per allotjar el Mundial i volen que l’esdeveniment transcorri en pau i sense cap crisi», assegura.

Un altre dels inconvenients al qual s’hauran d’adaptar els desplaçats des d’Israel és el transport. Si bé és cert que la distància entre Israel i Qatar és de menys de 2.000 quilòmetres, el trajecte no es pot portar a terme ni per terra ni per aire (no hi ha vols directes). Els israelians hauran de viatjar des d’altres països Xipre, Jordània, Turquia o els Emirats Àrabs Units.

En to de pau

Una de les mesures per les quals també ha optat la població israeliana desplaçada és la creació d’una línia de kufies, els mocadors per al cap utilitzats als països àrabs. «La idea és que tots els israelians que viatgin a Qatar portin la seva kufia, per enviar, així, des d’aquí, el nostre missatge d’unitat», exposa Shajar Cohen, l’ideòleg de la proposta.

La finalitat d’aquesta iniciativa és aconseguir que tots els espectadors puguin disfrutar de la cita mundialista i que les tensions polítiques quedin en un segon pla. «Volem mostrar respecte per la cultura local. Aquests tornejos són un gresol de cultures, una barreja de gent d’arreu del món connectades a través de l’esport, i nosaltres volem ser part d’això», afirma Cohen.