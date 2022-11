El camí cap a la celebració del Mundial de futbol de Qatar, al marge de totes les informacions estrictament esportives i aquelles que no paren de succeir-se sobre suposats suborns per ser elegida seu, els abusos laborals i morts de treballadors en la construcció dels estadis que allotgen el certamen, i les retallades en els drets i les llibertats de ciutadans i aficionats, especialment amb les dones i el col·lectiu LGTBI+, no deixa d’estar ple de situacions tan surrealistes com la que ha ocorregut aquest diumenge durant la tradicional desfilada de seleccions prèvia a l’inici del campionat.

¡La fiesta mundialista ya está recorriendo las calles de Doha! 🥳#Qatar2022 pic.twitter.com/hT8Ofbb86v — Road to 2022 Español (@roadto2022es) 11 de noviembre de 2022 Aquesta insòlita cavalcada de seleccions estava integrada majoritàriament per figurants i no per oriünds d’aquests mateixos països i els vídeos que s’han anat compartint per diversos comptes de Twitter s’han convertit en motiu de mofa pels internautes, que des del primer moment han descobert el ‘tongo’. Per a un país que és a la picota des que va ser designat per allotjar el Mundial, aquesta anècdota suma un clau més a la seva malmesa imatge, fins al punt que el mateix expresident de la FIFA, Joseph Blatter, ha confessat que va ser un error concedir la realització del Mundial al país de l’est de la península Aràbiga. No Mundial do Qatar, até os adeptos são uma farsa. pic.twitter.com/2MYhhiCJq8 — B24 (@B24PT) 12 de noviembre de 2022