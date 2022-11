Va arribar aquest dilluns a Abu Dhabi per unir-se a la concentració de la selecció argentina. Va arribar Leo Messi per preparar el seu cinquè i, potser, últim Mundial. Potser l’última oportunitat d’abraçar un trofeu que li ha sigut esquiu tant a Alemanya 2006, on era un jove nouvingut a l’elit tutelat per José Pekerman, com a Sud-àfrica 2010, on la cohabitació amb el Maradona seleccionador li va fer molt més mal que bé.

Mai va estar Messi tan a prop com a Brasil 2014 quan a Maracaná un xut seu va fregar el pal i Higuaín va topar amb totes les seves malediccions permetent a Alemanya conquerir el títol gràcies al gol de Götze desmuntant aquella sòlida Argentina de Sabella.

A Rússia 2018, enredat en l’embolic de l’Argentina de Sampaoli, ni va competir gairebé superada per la puixança de la França de Mbappé, que va acabar sent el campió. Ara, Qatar 2022 surt com la porta definitiva per a Messi, que abans de pujar a l’avió camí del seu gran moment es va asseure a xerrar amb Jorge Valdano al programa ‘Universo Valdano’ de Movistar+. «Després de tantes finals perdudes i tantes decepcions arribo en un moment impressionant», va dir Messi.

Guardiola, «el millor»

Una xerrada distesa i relaxada de la qual ja s’havien anat coneixent extractes, especialment la seva relació amb Guardiola i Luis Enrique. De Pep, amb qui va compartir els quatre millors anys de la seva carrera, no va tenir dubte que «va fer molt mal al futbol» perquè va obrir camins que els altres tècnics van ser incapaços de seguir.

Cuando Guardiola llamó a Messi para decirle que jugaría el Clásico del 2-6 de falso '9':



"'Vamos a hacer esto y va a pasar esto...'. Dicho y hecho". #UniversoValdano pic.twitter.com/xLON0pbmAc — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 14 de noviembre de 2022

«Li va fer molt mal al futbol perquè semblava tan senzill el que fèiem que tothom volia copiar-ho», va declarar Messi, indicant que després d’aquell període (2008-2012), «m’he trobat molts Guardiola i t’adones del que vam fer. Sens dubte tenia una cosa especial per veure els partits, preparar-los i per comunicar el que et deia», va assegurar l’astre.

Després, Messi va reconèixer les seves diferències amb Luis Enrique («vam estar un temps amb problemes») després de la suplència a Anoeta (gener 2015), que va obligar a la mediació de Xavi. Després van arreglar tots dos les seves diferències amb la conquesta del triplet, incloent la Champions de Berlín, últim títol europeu blaugrana.

«Li vam demanar que no se n’anés, que es quedés perquè estàvem bé amb ell, malgrat quedar eliminats amb la Juventus», va assegurar Messi revelant que van reclamar a l’asturià que no marxés el 2017 després de tres anys de complexa convivència. Però Luis Enrique va desatendre l’argentí. I se’n va anar, mentre aquest va lamentar no haver pogut «disfrutar com es mereixia» d’aquells moments únics en el Camp Nou, abstret com estava llavors en el «dia a dia».

«M’arriba aquest Mundial en un moment en què disfruto les coses d’una altra manera, disfruto moltíssim de tot, del dia a dia en el meu club i en la selecció. Es va armar un grup molt maco a la Copa Amèrica»

Messi va relatar la història de desamor que ha viscut amb l’albiceleste, cansat com va estar en el seu moment per abandonar-la per sempre. Però, al final, sempre va tornar. Fins a Doha. «M’arriba aquest Mundial en un moment en què disfruto les coses d’una altra manera, disfruto moltíssim de tot, del dia a dia en el meu club i en la selecció. Es va armar un grup molt maco a la Copa Amèrica en la qual vam perdre la semifinal davant el Brasil», va recordar l’astre, que es va sentir «reputeado» durant molt temps.

"En 2006 ya me empezaron a criticar por atarme las botas con el partido parado. Una parte de Argentina siempre me cuestionó".



Messi, en #UniversoValdano. pic.twitter.com/vboyRLiJZ9 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 14 de noviembre de 2022

«Si no guanyem la final de Maracaná hauria sigut molt criticat. Ara tot ha canviat perquè hem aconseguit a l’Argentina que no tot es mesuri per guanyar o perdre, tant el periodisme com la gent miren el recorregut d’aquesta selecció», va afegir Messi, recordant les «crítiques injustes» que va rebre l’anterior generació.

«Espanya és una selecció molt jove, però sap al que juga, et fa córrer, et treu la pilota, juga igual tots els partits, és jove, però amb les idees clares»,

«Vam perdre dos finals de Copa Amèrica, una final del Mundial i ara tot es veu d’una altra manera» va dir el davanter, enaltint el treball de Scaloni, el seleccionador. «Va tenir una personalitat molt especial i el millor que té és la seva comunicació i com va manejar el grup», va afirmar abans d’elogiar l’Espanya de Luis Enrique. «És una selecció molt jove, però sap al que juga, et fa córrer, et treu la pilota, juga igual tots els partits, és jove, però amb les idees clares», ha dit l’astre.

De la seva possible tornada al Camp Nou, ni una sola paraula va pronunciar Messi.